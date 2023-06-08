9 июня
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Происшествия

Два мощных лесных пожара бушуют в Алтайском крае

Два масштабных лесных пожара бушуют на территории Алтайского края. Возгорания зафиксировали в Егорьевском и Тюменцевском районах. Об этом сообщает Минприроды региона.

Пожар в Егорьевском районе
Пожар в Егорьевском районе
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Оба лесных пожара начались днем 7 июня.

Егорьевский район

Возгорание произошло в 15:20 в 32 квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества, которое находится в Егорьевском районе. Пожар начался из-за сухой грозы.

Огонь стремительно распространился на площадь 100 га. Пожар тушили не только сотрудники регионального ГУ МЧС, но и работники КАУ «Алтайлес», КАУ «Боровлянский лесхоз» и арендаторы лесных участков.

На месте происшествия работают 87 человек личного состава и 40 единиц техники. Среди них 31 пожарный автомобиль, пять тракторов с плугами и четыре легковых автомобиля.

В ГУ МЧС заявляют, что ситуация находится под контролем.

Лесной пожар в Егорьевском районе
Лесной пожар в Егорьевском районе
Telegram-канал "Блогерша Рубцовск"

Тюменцевский район

В 14:28 лесной пожар зафиксировали в квартале 63 Андроновского участкового лесничества Баевского лесничества.

Огонь бушевал в 2,5 км от села Грязново Тюменцевского района. Пожар отделяло от села озеро Большое Утичье. Благодаря ему, село осталось в безопасности.

Пожар тушили силами и средствами регионального ГУ МЧС, КАУ «Алтайлес» и арендаторами лесных участков. Всего с возгоранием боролись 65 человек личного состава и 34 единицы техники. В том числе 22 пожарных автомобиля, восемь тракторов с плугами и четыре легковых автомобиля.

Пожар в Тюменцевском районе
Пожар в Тюменцевском районе
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