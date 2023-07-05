5 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Дикий лось прогулялся по улицам Барнаула, но ему не понравилось

Барнаульцы заметили дикого лося, разгуливающего по одной из улиц Барнаула. Он был напуган. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Лось.
Лось.
Открытые источники.

Лось неожиданно оказался на улице Северо-Власихинской 4 июля. По рассказам очевидцев, он пробыл там почти целый день.

Лось выглядел весьма напуганным. Скорее всего его испугал городской шум и постоянное движение автомобилей.

В районе дома № 98 животное и вовсе чуть не попало под машину. А затем в страхе убежало на парковку.

В комментариях люди предположили, что дикий зверь выбежал к людям из-за голода. Также его мог вынудить лесной пожар.

Ранее маленькая осиротевшая косуля решила остаться с людьми в Алтайском крае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость