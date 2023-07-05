Дикий лось прогулялся по улицам Барнаула, но ему не понравилось

Барнаульцы заметили дикого лося, разгуливающего по одной из улиц Барнаула. Он был напуган. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Лось неожиданно оказался на улице Северо-Власихинской 4 июля. По рассказам очевидцев, он пробыл там почти целый день.

Лось выглядел весьма напуганным. Скорее всего его испугал городской шум и постоянное движение автомобилей.

В районе дома № 98 животное и вовсе чуть не попало под машину. А затем в страхе убежало на парковку.

В комментариях люди предположили, что дикий зверь выбежал к людям из-за голода. Также его мог вынудить лесной пожар.

Ранее маленькая осиротевшая косуля решила остаться с людьми в Алтайском крае.