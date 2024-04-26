Большегруз перевернулся на трассе в Алтайском крае

Фура перевернулась на бок.
По словам очевидцев, водителю стало плохо за рулем.
Известно, что его достали из автомобиля живым.
Ранее в центре Барнаула трамвай сошел с рельсов.
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На кольце в Павловске произошло ДТП с участием фуры, сообщает Barnaul 22.
Фура перевернулась на бок.
По словам очевидцев, водителю стало плохо за рулем.
Известно, что его достали из автомобиля живым.
Ранее в центре Барнаула трамвай сошел с рельсов.
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