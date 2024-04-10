Стоит ли проводить процедуру банкротства физического лица: плюсы и минусы процедуры

Процедура оформления банкротства физического лица считается неоднозначной. Кто-то видит в ней только плюсы, для кого-то признание несостоятельности ассоциируется с самыми негативными последствиями. Сегодня бесплатная консультация по процедуре банкротства доступна каждому – в ее ходе специалисты помогут определить последствия процедуры в каждом конкретном случае. Мы же расскажем об основных плюсах и минусах, которые получает человек, признанный несостоятельным.

«Плюсы», получаемые банкротом

Физическое лицо, прошедшее процедуру банкротство, получает следующие «плюсы»:

списание долгов перед физическими и юридическими лицами (исключение – алименты и компенсации вреда, нанесенного здоровью третьих лиц, а также долги, возникшие в рамках субсидиарной ответственности);

все дела о задолженностях, существующие ранее, будут рассматриваться в рамках одной процедуры, что экономит время и нервы;

штрафы, пени и прочие санкции перестают начисляться;

имущество, которое не подлежит изъятию в рамках конкретного дела, остается с банкротом.

Важно: стать банкротом можно, имея долги свыше 50 тысяч рублей со сроком неуплаты от трех месяцев при соблюдении условия отсутствия дохода или имущества, которым можно расплатиться. Стать банкротом повторно можно, не ранее, чем через 5 лет после первой процедуры.

Минусы процедуры

Как сообщает источник, основной недостаток – процедура достаточно долгая и не бесплатная. Во время ее проведения должник теряет возможность распоряжаться своими финансами – этим занимается финансовый управляющий. Также в ходе процедуры банкротства лицу запрещено открывать счета и депозиты, продавать и приобретать недвижимость или транспорт, вести инвестиционную деятельность.

Если судья решает продать имущество должника, оно выставляется на торги. В течение 5 следующих лет проблематично взять кредит, поскольку лицо будет обязано уведомлять банк о своем статусе.

Три года запрещено участвовать в управлении юридического лица, пять лет – управлять финансовыми организациями. Также возможны ограничения на выезд за границу.

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