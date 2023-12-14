Санты, зайки и «прынцессы». Какие стильные игрушки со сказочным настроением создает бийская мастерица

Главная новогодняя ассоциация — это, конечно, «Щелкунчик» с яркими танцующими куклами. Игрушки, которые, вполне возможно, тоже могут ожить в праздничную ночь, создает Ирина Сивогривова . Посмотрите на ее работы.

Для новогоднего настроения

Обаятельные снеговики и Санта-Клаусы в ретро-стиле, гномики с длинными ножками и колпачками, коты, мыши и зайцы — чтобы создать сказочные игрушки не нужна магия. Лишь материалы и умелые руки.

С приходом интернета Ирину привлекли интерьерные куклы Тильда. Этих скандинавских малышек легко узнать по минималистичному дизайну костюма, вытянутой фигуре, маленьким глазам-точкам и румяным щечкам. Сейчас большинство работ мастер выполняет в этой технике.

Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова.

Также в своей творческой мастерской она создает игрушки с русским колоритом. Например, куклы Мухоморовна и Прынцесса, смешные бабки-ежки, будто вышедшие из советского пластилинового мультика.

Прочувствовать атмосферу дореволюционного Нового года и Рождества помогут игрушки в ретро-технике. Набитые опилками велюровые медведи и зайцы вполне могли стоять под елкой у Мари из балета «Щелкунчик».

Такими работами Ирина рекомендует баловать близких. А чтобы подарок был еще и функциональным, она собирает композиции. Например, пухленьких снеговиков садит в яркие кружки и украшает декоративными еловыми ветками, шишками и ягодами.

Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова.

Новый год — самый любимый праздник, к нему у меня всегда много идей. Игрушки по такому случаю должны быть сказочными и заснеженными, — отметила Ирина.

Кроме того, мастер создает интерьерные украшения: уютные венки, подвески на елку в виде белоснежных коньков, снеговиков в полосатых шапках и шарфах, бородатых «сантиков» и многих других.

Для любого случая

Конечно, мастерица создает игрушки и для других особенных дней.

Еще одна впечатляющая по размерам коллекция связана с пасхальной темой. Мастер шьет зайцев во всевозможных формах и воплощениях: например, в виде забавных яиц с ушками.

Под летнее настроение Ирина шьет лесных зверей, серьезных лягушек и всевозможных куколок Тильд: садовниц, кулинарок, морячек и других. Также мастер создает нестандартные конверты в технике скрапбукинг.

Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова. Стильные игрушки Ирины Сивогривовой дарят сказочное настроение. Фото: Ирина Сивогривова.

На любую игрушку нужно настроиться. Люблю делать работу с вдохновением, от души — и результат людям нравится, и мне дело в удовольствие, — сказала Ирина.

Заказать работу у мастера можно в Telegram-канале, выбрав то, что есть в наличии, или попросив сшить придуманную ею игрушку. Работу Ирина может отправить почтой в любой уголок России.

А познакомиться с куклами лично можно на крупных алтайских и новосибирских ярмарках. Анонсы, как и снимки новых работ, выходят в Telegram-канале.

Тел.: +7-929-325-7532, +7-923-652-0119.