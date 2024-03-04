Путь к резидентству Казахстана: советы и решения для успешного переезда

Перспектива переезда в другую страну открывает новые горизонты и возможности. Вид на жительство Казахстана — это привлекательный вариант для тех, кто ищет благоприятные условия для жизни, работы или ведения бизнеса. В этой статье мы расскажем о преимуществах резидентства в Казахстане, о том, как получить ВНЖ, какие для этого нужны документы и какие варианты доступны иностранцам.

Казахстан — страна с богатой историей и культурой, расположенная в самом сердце Евразии.

Преимущества резидентства в Казахстане

Казахстан — страна с богатой историей и культурой, расположенная в самом сердце Евразии. Получение резидентства открывает ряд привилегий и возможностей:

свободное передвижение внутри страны (за исключением отдельных территорий, закрытых для иностранцев);

доступ к образованию в местных школах, колледжах и университетах;

медицинское обслуживание в государственных и частных клиниках;

социальная поддержка от государства;

защита прав через обращение в судебные органы Казахстана;

участие в бизнес-деятельности и инвестиционных проектах.

Резиденты получают возможность свободно выезжать и въезжать в страну в течение всего срока действия вида на жительство. Статус временного резидента может быть продлен, а затем переоформлен на постоянный при соблюдении определенных условий.

Как получить резидентство в Казахстане: пошаговая инструкция

Процесс оформления ВНЖ в Казахстане включает несколько обязательных шагов. Следуйте предложенной инструкции:

Оформление ВНЖ в Казахстане — процесс, состоящий из нескольких этапов. Давайте рассмотрим его детально:

Выберите подходящее основание. В законодательстве прописано несколько вариантов — работа, учеба, бизнес, семья и др. Определитесь, какой путь подходит вам больше всего. Узнайте перечень документов. Требования могут отличаться в зависимости от основания и индивидуальных обстоятельств. Внимательно изучите список нужных бумаг. Оформите разрешение на въезд. Подайте документы на получение соответствующей визы в консульство Казахстана за границей. Прибудьте в страну. В течение 3 дней после приезда пройдите процедуру регистрации по прибытию. Получите ИИН. В филиалах "Правительства для граждан" оформите индивидуальный номер для регистрации в системе персональных данных. Заполните заявление на ВНЖ. Все документы и платежи собирайте заранее. Удобно подавать онлайн через egov.kz. Дождитесь результата. Рассмотрение обычно занимает 1 рабочий день. В личном кабинете появится уведомление о решении. Получите документ. Имея электронную карту резидента, ее легко распечатать. Либо забрать готовый вариант в госоргане.

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Основания для получения ВНЖ Казахстана

Законодательство Казахстана предусматривает разнообразные варианты для легализации пребывания в стране. Рассмотрим наиболее востребованные:

Трудовая деятельность. Получив разрешение на работу, заключите контракт с местным работодателем. Срок действия трудового ВНЖ привязан к срокам трудовых отношений, но не превышает 3 лет.

Предпринимательство. Зарегистрировав в РК компанию и внеся уставной капитал, вы можете стать временным резидентом на период до 2 лет. При продолжении бизнес-деятельности статус продлевается.

Получение образования. Студенты колледжей и вузов, желающие обучаться в Казахстане, могут оформить ВНЖ на срок действия договора с учебным заведением, но не более 1 года.

Инвестиционные проекты. ВНЖ на льготных условиях доступен состоятельным инвесторам, вкладывающим средства в строительство недвижимости, социальные объекты, инновационные разработки.

Семейные обстоятельства. К супругам, детям и родителям граждан/резидентов Казахстана могут переехать и официально оформить временное пребывание сроком до 1 года.

Гуманитарные мотивы. ВНЖ предусмотрен для беженцев, волонтеров, участников международных программ, лиц, запрашивающих политическое убежище в стране.

Подробно ознакомиться с возможностями и требованиями каждого варианта можно в профильных разделах миграционного законодательства РК.

Стоимость оформления и продления резидентства

При оформление и продление вида на жительство в Республике Казахстан стоит учесть дополнительные расходы:

стоимость визы: от 7000 рублей для разового въезда до 10000 рублей за многократное разрешение в зависимости от срока действия;

услуги переводчика, нотариуса для перевода и заверения документов;

полная стоимость оформления ВНЖ составляет в среднем от 9000-20000 рублей.

При продлении виза и прочие затраты не требуются, если первоначальные условия оформления сохраняются. Переход на постоянное проживание возможен после 3-5 лет при соблюдении установленных норм.

Получение резидентства Казахстана открывает много перспектив. Используйте эту возможность для улучшения качества жизни и реализации поставленных целей!

ИП Ермилов Михаил Сергеевич.

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