Открытие нового магазина в Барнауле

RBT.ru — это реальные магазины с интернет-ценами. Теперь вам не нужно просматривать десятки онлайн-магазинов, чтобы найти лучшую цену — можно прийти в магазин RBT.ru и купить все, что пожелаете по интернет-ценам.

Компания предлагает своим покупателям широкий ассортимент качественных товаров и новинок. А это около 20 000 наименований аудио-видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, товаров для развлечения, а также аксессуаров.

Новый гипермаркет RBT.ru в Барнауле. Фото предоставлено компанией RBT.ru.

По данным внутреннего исследования компании количество посетителей салонов за последний год превысило 10 млн. человек.

Сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники RBT.ru — один из крупнейших региональных магазинов в России. История самой компании начинается с 1930 года с ремонта часов и фотоаппаратов. Сегодня компания входит в ТОП-100 интернет-магазинов России (по версии Adindex в 2022 году).

Новый гипермаркет RBT.ru в Барнауле. Фото предоставлено компанией RBT.ru.

Особенность гипермаркетов RBT.ru — это формат, когда цены в магазине равны тем, что на сайте, только в магазине вы можете прийти и потрогать товар своими руками. Тут действительно есть, из чего выбрать — более 20 тысяч наименований товаров по привлекательным ценам, а в дни открытия ещё и приятные скидки.

Так, с 11 по 14 апреля двухкамерный холодильник БИРЮСА 118 по специальной цене всего за 18 990 рублей. А при покупке чайника LERAN EKM-1575 DW вы получите второй такой же в подарок!

В RBT.ru покупатели могут получить профессиональную консультацию, из широкого ассортимента выбрать наиболее подходящую модель техники и приобрести ее по доступным ценам интернет-магазина. Служба поддержки компании круглосуточно принимает заказы, отвечает на вопросы и помогает выбирать товар.

Новый гипермаркет RBT.ru в Барнауле. Фото предоставлено компанией RBT.ru.

Директор: «Уважаемые жители и гости города Барнаул! Приглашаем на открытие нового магазина бытовой техники и электроники RBT.ru. Мы приготовили для Вас множество акций и специальных предложений. В дни открытия Вы можете получить скидки до 50% на целый ряд товаров. Ждем вас за покупками!»

Гипермаркет бытовой техники и электроники RBT.ru работает ежедневно с 10 утра до 21 часа вечера и находится по адресу: г. Барнаул, ТРЦ "Арена", Павловский тракт, 188

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