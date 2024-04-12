Новые инструменты Makita XGT: аккумуляторное оборудование для стрижки травы и подрезки кустарников

Makita, производитель высококачественных инструментов, электрооборудования и аксессуаров, выпускает два новых инструмента 40V max XGT для обрезки кустарников и стрижки травы: новые модели станут отличным решением для ландшафтных дизайнеров и хорошей заменой топливных инструментов.

Новые инструменты 40V max XGT — триммеры GRU06 и GRU07. Производительность обеих моделей сравнима с топливными аналогами с двигателем 35 см³. При этом инструменты издают меньший шум, требуют минимум технического обслуживания, не являются источником выхлопов и легко запускаются. Это идеальное решение для ландшафтных дизайнеров и специалистов по уходу за газоном, которые планируют сменить привычные топливные инструменты на аккумуляторные.

«Makita — лидер на рынке аккумуляторного оборудования для ухода за газоном и садом. Недавний выпуск новых моделей — это возможность для наших покупателей отказаться от топлива, — говорит Николь Тугас, продакт-менеджер по аккумуляторному садовому оборудованию в компании Makita U.S.A. — Обе модели — эффективная замена топливных аналогов. Они предлагают пользователю мощность, сравнимую с мощностью топливного двигателя 35 см³, и являются отличным дополнением к растущей линейке оборудования и инструментов 40V XGT».

Триммер GRU06

Инструменты Makita. Фото предоставлено ООО «ЛайнТулс».

Аккумуляторный триммер Makita GRU06 имеет велосипедную рукоять, что обеспечивает удобство хвата и максимальную эргономичность. Электронструмент оснащён стальным лезвием 254 мм с четырьмя зубьями для стрижки травы, срезания кустарников и подлеска. Может также использоваться с триммерной головкой 457 мм для повышенной продуктивности (головка не входит в комплект).

Инструменты Makita. Фото предоставлено ООО «ЛайнТулс».

Модель оснащена стальным валом для снижения вибрации и увеличения срока службы. Для обработки прочных материалов пользователю доступен режим высокого крутящего момента, который обеспечивает стабильно высокую скорость и эффективность.

Струнный триммер GRU07 с высоким крутящим моментом и двумя режимами

Инструменты Makita. Фото предоставлено ООО «ЛайнТулс».

Аккумуляторный струнный триммер Makita GRU07 предлагает пользователю мощность, сравнимую с топливным струнным триммером 35 см³, но издает меньшую вибрацию, требует меньше технического обслуживания, не является источником выхлопов и легко запускается. Модель GRU07 имеет два режима работы, что позволяет выбрать направление вращения головки (по или против часовой стрелки) в зависимости от предпочтений пользователя.

Инструменты Makita. Фото предоставлено ООО «ЛайнТулс».

Новая коса предлагает пользователям крутящий момент на 20% выше, чем предыдущая модель Makita GRU03. Устройство оснащено рычагом круиз-контроля, возможностью настраивать скорость резки, а также режимом повышенного крутящего момента для работы с особенно твёрдыми материалами. Стальной вал обеспечивает сниженную вибрацию и увеличенный срок службы инструмента. Головка триммера устанавливается за несколько секунд в три простых шага: выровнять, вставить, повернуть.

Дополнительные функции

Модель GRU06 оснащена широким экраном для защиты пользователя от обломков веток и другого мусора. Экран предназначен для использования с триммерной головкой и металлическими кусторезными лезвиями. Кроме того, модель имеет режим повышенного крутящего момента для работы с прочными материалами.

Инструменты Makita. Фото предоставлено ООО «ЛайнТулс».

Особенности GRU07 включают защитную насадку, разработанную для максимальной видимости при работе, регулируемую рукоятку-петлю для удобства оператора, а также мощную триммерную головку 127 мм с заранее загруженной в неё струной 2,6 мм.

XGT®: единая система аккумуляторных инструментов и оборудования

Инструменты Makita. Фото предоставлено ООО «ЛайнТулс».

Новые инструменты — часть линейки Makita XGT. Это расширяющаяся система аккумуляторных инструментов и оборудования 40V Max и 80V Max. XGT предлагает пользователям единую систему: от базовых ручных инструментов (дрели, гайковёрты) до мощного оборудования (высокомощные пилы, перфораторы, резаки). Все представленные в системе модели работают от аккумуляторов 40V max XGT. В 2024 году система XGT готова предложить пользователям 125+ электроинструментов.

Технические характеристики

Аккумуляторный триммер 40V max XGT с бесщёточным двигателем GRU06:

Типоразмер: 40V max XGT (литий-ион)

Эквивалент мощности: топливный двигатель 35 см³

Диаметр лезвия: 254 мм

Тип триммера/кустореза: может использоваться с лезвиями кустореза, имеет велосипедную рукоять

Скорость без нагрузки (настраиваемая скорость): 0-6700 об/мин

Шпиндель: M10 x 1,25 LH

Общая длина: 195 см

Габариты (ДхШхВ): 1949х692х546 мм

Вес (с аккумулятором): 6,6 кг

Вес (без аккумулятора): 5,3 кг

Аккумуляторный триммер 40V max XGT с бесщёточным двигателем GRU07:

Типоразмер: 40V max XGT (литий-ион)

Эквивалент мощности: топливный двигатель 35 см³

Диаметр лезвия: 254 мм

Тип триммера/кустореза: вращение по и против часовой стрелки, высокий крутящий момент, рукоять-петля

Скорость без нагрузки (настраиваемая скорость): 0-5700 об/мин

Шпиндель: M10 x 1,25 LH

Общая длина: 195 см

Габариты (ДхШхВ): 1943х330х304 мм

Вес (с аккумулятором): 6,1 кг

Вес (без аккумулятора): 4,8 кг

ООО «ЛайнТулс».

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