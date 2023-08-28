Налоговые новшества, о которых стоит знать жителям Алтая в 2023 году

Если и есть что-то неизменное, так это - изменение налогов: систему взимания с граждан денег на содержание государства все время совершенствует. О части новшеств 2023 года altapress.ru у же подробно писал . Но с того времени появились и другие. О том, какие изменения могут коснуться жителей края в этом году и о каких будущих нововведениях уже известно, рассказали в пресс-службе управления ФНС по Алтайскому краю.

Транспортный налог уменьшится. Но не у всех

В 2023 году изменены условия применения повышающих коэффициентов для расчета транспортного налога.

Так, отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн рублей, определяемой Минпромторгом России.

Коэффициент 3 будет применяться при расчете транспортного налога для автомобиля, дороже 10 млн рублей.

Рост налога на имущество не превысит 10%

Для расчета налога за 2022 год во всех регионах применяется кадастровая стоимость объектов недвижимости. При этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты.

Для Алтайского края он равен 0,6. При этом есть ограничения по росту налогового платежа.

Он не должен превышать 10%, так как в нашем регионе кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год подряд.

Автомобили. Транспортный налог. Pixabay.ru

«Удаленщиков» уравняли с резидентами

Президент РФ подписал поправки в Налоговый кодекс РФ, которые определяют правила уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) для удаленных сотрудников, работающих за рубежом.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон №-389-ФЗ, вознаграждения и иные выплаты, полученные за выполнение трудовых обязанностей работником российской организации дистанционно из-за рубежа, независимо от его налогового статуса будут облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Если доход будет выше 5 млн рублей, ставка составит 15%. Это связано с тем, что теперь данные доходы относятся к доходам от источников в Российской Федерации и зачисляются в федеральный бюджет.

Добавим, что, по данным «Российской газеты", в отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров - с 2025 года.

Бухгалтерские услуги. Аутсорсинг. Налог на профдоход. Pixabay.com

Впервые можно получить вычет на спорт

В 2023 году граждане могут получить новый социальный налоговый вычет – на спорт. Государство будет возвращать 13% от стоимости абонементов в фитнес-центры и бассейны.

За год можно вернуть не более 15 600 рублей, т.е. 13% от 120 тыс. рублей, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги для себя и детей до 18 лет (при обучении по очной форме – до 24 лет).

Оформить налоговый вычет можно, подав налоговую декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по итогам года, в котором были понесены эти расходы, или у работодателя. Для получения права на вычет надо предоставить копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек, выданный на бумажном носителе или в электронной форме.

У нас в крае вычеты на спорт заявили 1,6 тыс. человек.

Доходы. Налоги. pixabay.com

Уведомление и оплата налогов через Госуслуги

С 1 июля 2023 года любой гражданин может получать уведомления на уплату налогов или требования о погашении задолженности в Личном кабинете на госуслугах (подробно об этом - здесь).

Но есть одно условие – прежде необходимо направить соответствующее уведомление (согласие) в налоговые органы прямо из Личного кабинета на госуслугах.

Подписать его нужно госключом, который можно сгенерировать здесь же по ссылке.

На основании такого уведомления налоговый орган разместит в Личном кабинете пользователя адресованные ему налоговые уведомления. Через портал госуслуги налогоплательщик сможет оплатить налоги.

На рассылку налоговых уведомлений через госуслуги уже подписались почти 12 тыс. налогоплательщиков края.

Налоги. Altapress.ru.

Индивидуальные предприниматели могут использовать НЭП

Внесены поправки в ч.1 Налогового кодекса РФ, которые упрощают порядок уплаты и учета обязательств налогоплательщиков в рамках единого налогового счета (ЕНС).

Так, например, упрощается порядок сдачи документов через личный кабинет налогоплательщика. Теперь индивидуальные предприниматели смогут направлять документы, используя неквалифицированную электронную подпись (НЭП) физического лица.

С ее помощью можно отправлять в налоговый орган уведомление об исчисленных налогах, их авансовых платежах, сборах, страховых взносах, а также заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. Раньше для этого требовалась квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Эти поправки вступают в силу 1 октября 2023 года.

Рост налогов. Pixabay.com

Налог по «упрощенке» и патентной системе можно уменьшить до их уплаты

Индивидуальные предприниматели могут уменьшить налог по упрощенке и патенту на сумму страховых взносов за себя до момента их фактической уплаты (ранее – только после).

Это позволяет уменьшать налог на протяжении налогового периода применения УСН или в течение календарного года действия патента. При этом сроки уплаты взносов остались неизменными – 31 декабря и 1 июля.