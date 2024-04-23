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30-летний опыт и новинки «Знака»

В 2024 году компании «Знак» исполняется 30 лет. Для жителей Барнаула торговый центр «Знак» уже давно стал поистине знаковым местом. Это гипермаркет для тех, кто строит и ремонтирует. Здесь можно найти все лучшее и качественное.

Торговый центр «Знак».
Торговый центр «Знак».
Фото Дмитрия Лямзина.

История «Знака» началась в далеком 1994 году с небольшого магазина. Сейчас же это два больших торговых центра, предлагающих широкий ассортимент только качественных товаров по доступным ценам.

«Со многими покупателями мы дружим с самого начала — уже почти 30 лет!» — с гордостью отмечают представители «Знака».

Строительные материалы, реализуемые компанией, отличает высокое качество ведущих мировых лидеров строительной индустрии. Все строительные и отделочные материалы, поставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют ГОСТам и международным стандартам ISO.

Ограждение SEQUOIA® «Рагланг».
Ограждение SEQUOIA® «Рагланг».
Фото предоставлено компанией «Знак».

По итогам 2022 года компания «Знак» получила премию «Народный Знак качества».

Наши преимущества:

  • Более 10 000 кв. м торговой площади.
  • Собственная складская логистика, где хранится большой товарный запас.
  • 30-летний опыт работы в условиях меняющегося рынка.
  • Сотрудники, многие из которых работают в компании более 10 лет.
  • Надежные европейские и российские партнеры. Прямые контракты с фирмами Knauf, Litokol, «Церезит», «Бергауф», «Геркулес», «ИскитимЦемент», «Пеноплэкс», «Радуга», «Лакра», Soudal, Vitra, Atlas Concorde, Ideal Standart, Sequoia* и др.
Террасная доска с водонепроницаемым покрытием SEQUOIA®.
Террасная доска с водонепроницаемым покрытием SEQUOIA®.
Фото предоставлено компанией «Знак».

Ежемесячно в каждом торговом центре происходит обновление ассортимента.

Из последних новинок:

  • Керамическая плитка Atlas Concorde
  • Террасная доска Sequoia
  • Фасадная реечная панель Sequoia
  • Эпоксидная затирка для крупноформатного керамогранита Litokol
  • Колеруемая затирка Litokol
  • Сантехника Ideal Standart

Перечислять можно бесконечно. Новинка, которой хотелось бы уделить внимание, — продукция SEQUOIA® (Секвойя).

SEQUOIA® — это современная система производства древесно-полимерных композитных (ДПК) материалов, таких как террасная доска, система ограждений, заборов, фасадный профиль и многое другое.

Деревянное ограждение.
Деревянное ограждение.
Фото предоставлено компанией «Знак».

Продукция SEQUOIA® имеет все лучшие природные свойства дерева, при этом лишена его недостатков. Материалы SEQUOIA® будут служить долгие годы под открытым небом, не разрушаясь при различных погодных условиях.

Новинка SEQUOIA® — усовершенствованная террасная доска со специальным защитным слоем. Благодаря добавлению дополнительного слоя доска становится более прочной, а цвет — более стабильным и устойчивым к воздействиям окружающей среды. Поверхность доски противоскользящая, не впитывает жирные масла и другие вещества.

В «Знаке» знают, как сложно сделать выбор при таком разнообразии товаров, поэтому специалисты уже отобрали для вас самое лучшее и самое качественное.

Мы работаем напрямую с производителями, поэтому у нас такие приятные и доступные цены, — говорят в компании. — Наши сотрудники всегда помогут подобрать именно то, что вы искали. Ждем вас за покупками в наших торговых центрах..

Торговый центр «ЗНАК»

Барнаул, пр. Строителей, 92.

Тел. +7 (3852) 36-40-80.

Режим работы:

Понедельник – суббота: 09:00–20:00.

Воскресенье: 09:00–19:00, без обеда.

Сайт: znakooo.ru

*Atlas Concorde — Атлас Конкорд. Sequoia — Секвойя. Litokol — Литокол. Ideal Standart — Идеал Стандарт. Knauf — Кнауф. Vitra — Витра. Soudal — Саудал

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