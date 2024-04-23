30-летний опыт и новинки «Знака»

История «Знака» началась в далеком 1994 году с небольшого магазина. Сейчас же это два больших торговых центра, предлагающих широкий ассортимент только качественных товаров по доступным ценам.
«Со многими покупателями мы дружим с самого начала — уже почти 30 лет!» — с гордостью отмечают представители «Знака».
Строительные материалы, реализуемые компанией, отличает высокое качество ведущих мировых лидеров строительной индустрии. Все строительные и отделочные материалы, поставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют ГОСТам и международным стандартам ISO.
По итогам 2022 года компания «Знак» получила премию «Народный Знак качества».
Наши преимущества:
- Более 10 000 кв. м торговой площади.
- Собственная складская логистика, где хранится большой товарный запас.
- 30-летний опыт работы в условиях меняющегося рынка.
- Сотрудники, многие из которых работают в компании более 10 лет.
- Надежные европейские и российские партнеры. Прямые контракты с фирмами Knauf, Litokol, «Церезит», «Бергауф», «Геркулес», «ИскитимЦемент», «Пеноплэкс», «Радуга», «Лакра», Soudal, Vitra, Atlas Concorde, Ideal Standart, Sequoia* и др.
Ежемесячно в каждом торговом центре происходит обновление ассортимента.
Из последних новинок:
- Керамическая плитка Atlas Concorde
- Террасная доска Sequoia
- Фасадная реечная панель Sequoia
- Эпоксидная затирка для крупноформатного керамогранита Litokol
- Колеруемая затирка Litokol
- Сантехника Ideal Standart
Перечислять можно бесконечно. Новинка, которой хотелось бы уделить внимание, — продукция SEQUOIA® (Секвойя).
SEQUOIA® — это современная система производства древесно-полимерных композитных (ДПК) материалов, таких как террасная доска, система ограждений, заборов, фасадный профиль и многое другое.
Продукция SEQUOIA® имеет все лучшие природные свойства дерева, при этом лишена его недостатков. Материалы SEQUOIA® будут служить долгие годы под открытым небом, не разрушаясь при различных погодных условиях.
Новинка SEQUOIA® — усовершенствованная террасная доска со специальным защитным слоем. Благодаря добавлению дополнительного слоя доска становится более прочной, а цвет — более стабильным и устойчивым к воздействиям окружающей среды. Поверхность доски противоскользящая, не впитывает жирные масла и другие вещества.
В «Знаке» знают, как сложно сделать выбор при таком разнообразии товаров, поэтому специалисты уже отобрали для вас самое лучшее и самое качественное.
Мы работаем напрямую с производителями, поэтому у нас такие приятные и доступные цены, — говорят в компании. — Наши сотрудники всегда помогут подобрать именно то, что вы искали. Ждем вас за покупками в наших торговых центрах..
Торговый центр «ЗНАК»
Барнаул, пр. Строителей, 92.
Тел. +7 (3852) 36-40-80.
Режим работы:
Понедельник – суббота: 09:00–20:00.
Воскресенье: 09:00–19:00, без обеда.
Сайт: znakooo.ru
*Atlas Concorde — Атлас Конкорд. Sequoia — Секвойя. Litokol — Литокол. Ideal Standart — Идеал Стандарт. Knauf — Кнауф. Vitra — Витра. Soudal — Саудал
Самое важное - в нашем Telegram-канале