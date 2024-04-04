«Алтайэнергосбыт» разыграет 750 призов среди пользователей личным кабинетом клиента

«Алтайэнергосбыт» объявил акцию «Оплати и победи!». Призёры получат на свои лицевые счета денежные средства, эквивалентные 100 кВт*ч(1).

Акция проводится в три этапа. По итогам каждого из них будет определено 250 победителей (за время всей акции — 750).

Для участия в акции на I этапе необходимо:

Зарегистрироваться не позднее 30 июня или быть зарегистрированным в личном кабинете клиента (ЛКК) «Алтайэнергосбыт» и подключить один или несколько лицевых счетов. Провести не менее одного онлайн-платежа в ЛКК с 1 апреля по 10 июля 2024. Погасить задолженность за электроэнергию и пени (при наличии) в срок не позднее 10 июля. Подтвердить своё согласие на участие в акции, поставив соответствующую отметку под формой оплаты в ЛКК.

В срок с 11 по 25 июля интернет-генератор случайных чисел определит 250 победителей, выполнивших все условия первого этапа акции. Каждый из них до 31 июля текущего года получит на свой лицевой счёт сумму выигрыша.

Аналогичные условия действуют на II и III этапах акции «Оплати и победи!», отличаются только сроки:

подключить ЛКК (на II этапе — не позднее 30 сентября, на III этапе — не позднее 31 декабря);

провести онлайн-оплату в личном кабинете (на II этапе — с 11 июля по 10 октября 2024, на III этапе — с 11 октября 2024 по 10 января 2025);

погасить задолженности и пеню (на II этапе — не позднее 10 октября 2024, на III этапе — не позднее 10 января 2025).

Победители на II этапе будут определены в срок с 11 по 25 октября, суммы выигрыша начислены до 31 октября 2024, на III этапе — с 11 по 25 января 2025, суммы выигрыша начислены до 31 января 2025(2).

Напоминаем, подключить личный кабинет клиента можно на сайте компании «Алтайэнергосбыт» https://lkfl.altaiensb.ru/ либо в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений. На данный момент ЛКК работает с 10:00 до 03:00 по местному времени.

(1) Призы являются денежным эквивалентом потребления электроэнергии на момент старта акции: 638 рублей - 100 кВт*ч, исходя из стоимости 1 кВт*ч, равной 6,38 рублей. За эталон для расчёта принят максимальный одноставочный тариф на электроэнергию (не дифференцированного по зонам суток) для населения в зоне деятельности АО «Алтайэнергосбыт», действующий с 1.12.2022 по 1.07.2024.

(2) Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, результатах акции на сайте компании www.altaiensb.ru в разделе «Населению», подразделе «Акция «Оплати и победи!».

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале