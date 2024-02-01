Запрет пищевых добавок, маткапитал и защита гостайны. Как изменится жизнь россиян в феврале 2024 года

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Повышение маткапитала и других выплат

С 1 февраля на 7,4% повысится материнский капитал. Так, на первого ребенка, родившегося после 1 февраля 2024 года, можно будет получить 630,4 тыс. рублей. А на второго, при условии, что первенец родился не раньше 2020 года, — 833 тыс. рублей.

Если на данный момент в семье уже есть один ребенок и за него получена выплата, то после рождения второго семье выплатят 202,6 тыс. рублей.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Также на 7,4% вырастут выплаты для следующих категорий граждан:

инвалидов всех групп;

ветеранов боевых действий;

участников ВОВ;

граждан, пострадавших от радиации;

Героев Советского Союза и России;

Героев Социалистического труда.

И на тот же процент повысятся:

пособие при рождении ребенка;

минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

единовременная выплата беременным, у которых мужья несут срочную службу;

пособие на малыша, чей отец служит по призыву.

Вырастут также минимальная и максимальная сумма пособия по безработице и социальное пособие на погребение.