Запрет пищевых добавок, маткапитал и защита гостайны. Как изменится жизнь россиян в феврале 2024 года

С 1 февраля на 7,4% повысится материнский капитал. Так, на первого ребенка, родившегося после 1 февраля 2024 года, можно будет получить 630,4 тыс. рублей. А на второго, при условии, что первенец родился не раньше 2020 года, — 833 тыс. рублей.
Если на данный момент в семье уже есть один ребенок и за него получена выплата, то после рождения второго семье выплатят 202,6 тыс. рублей.
Также на 7,4% вырастут выплаты для следующих категорий граждан:
- инвалидов всех групп;
- ветеранов боевых действий;
- участников ВОВ;
- граждан, пострадавших от радиации;
- Героев Советского Союза и России;
- Героев Социалистического труда.
И на тот же процент повысятся:
- пособие при рождении ребенка;
- минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- единовременная выплата беременным, у которых мужья несут срочную службу;
- пособие на малыша, чей отец служит по призыву.
Вырастут также минимальная и максимальная сумма пособия по безработице и социальное пособие на погребение.
С 1 февраля все вкладчики российских банков в обязательном порядке будут получать уведомления, если срок их вклада подходит к концу. Причина необходимости такого нововведения оказалась в том, что граждане зачастую забывают, на какой период они клали деньги в банк.
При этом банк должен оповестить об этом не позднее, чем за пять дней до истечения срока. Предполагается, что клиент за это время как раз успеет решить, что будет делать с деньгами дальше. Уведомление будет приходить через СМС или в приложении, в зависимости от того, какой способ выбрал пользователь.
С 1 февраля коллекторы банков и микрофинансовых организаций должны быть обязательно зарегистрированы в реестре ФССП и исполнять все требования, касающиеся коллекторских организаций.
Теперь они обязаны:
- Записывать все разговоры с должником, в том числе звонки, совершенные роботами, и хранить эту информацию в течение трех лет.
- Учитывать, что звонок робота приравнивается к звонку сотрудника банка или МФО, и соблюдать лимит по количеству звонков (не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и не более 8 раз в месяц).
- Помнить, что уведомление о задолженности можно разместить на "Госуслугах", но только при условии, если разрешил должник.
Также нельзя назначать личные встречи чаще раза в неделю и в принципе связываться с гражданами с 22:00 вечера до 8:00 утра в будни и с 20:00 вечера до 9:00 утра по праздникам и выходным.
С 1 февраля начнут действовать дополнительные меры по защите гостайны. Теперь основанием к недопуску к ней могут послужить иностранное гражданство или вид на жительство за границей у человека или его близких родственников. Заключение о нецелесообразности предоставления допуска будет давать ФСБ.
Президент РФ сможет менять порядок допуска к гостайне не только при объявлении чрезвычайного положения, но и в периоды мобилизации и военного положения. А военные или проходящие военные сборы лица смогут получить доступ к гостайне по упрощенной процедуре.
Кроме того, новый закон предусматривает ограничение права депутатов, сенаторов и судей, имеющих доступ к гостайне и другим совершенно секретным сведениям, на выезд из страны. Решение об этом будут принимать в Госдуме, в Совете Федерации, в региональных Заксобраниях и Верховный суд (или по согласованию с президиумом Совета судей).
С 27 февраля обновятся сведения о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств. Из этого перечня исключат:
- такие консерванты как сорбат натрия и сорбат кальция (добавлялись в сыры, колбасы, консервы);
- муравьиную кислоту;
- красители красный рисовый и кантаксантин;
- стевию (подсластитель), а именно порошок листьев, сироп из них и экстракт. Разрешен будет только высокоочищенный экстракт или Е960. Он используется в сладостях без добавления сахара.
А вот шесть добавок, напротив, перенесут в список разрешенных. Например, антиокислитель этиллауриларгинат (Е243), который используют в мясных изделиях.
Также появятся особые требования к упаковке: теперь производитель должен будет указывать функцию добавки. Например, загуститель, стабилизатор, подсластитель и прочее.
Теперь закон запрещает деятельность провайдеров хостинга (сервисы, где размещаются сайты), которых нет в реестре Роскомнадзора. Они больше не смогут обеспечивать российские сайты.
А попасть в этот реестр могут только те компании, которые зарегистрированы в России и чьи вычислительные мощности находятся на ее территории. По задумке, это поможет избавиться от недобросовестных провайдеров, позволяющих размещать противоправный контент.
Самое важное - в нашем Telegram-канале