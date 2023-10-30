Все были против, но голосовали за. Чем алтайским чиновникам не угодил краевой бюджет

Парламентарии Алтайского края в первом чтении приняли бюджет региона на 2024-2026 годы. Однако у большинства фракций накопился целый ряд недовольств – от неполных федеральных дотаций до обреченной на провал гонки с инфляцией. Рассказываем, что именно не устроило представителей партий.

Из чего сложатся суммы

Бюджет региона уже обсуждали на публичных слушаниях в октябре. Цифры остались теми же: доходы – 143,1 млрд рублей (139,8 в 2023-м), расходы – 158 млрд рублей (против 153,3 в прошлом году), дефицит – 14,9 млрд рублей (было 13,5).

Подробнее мы рассказывали в нашем материале, но еще раз кратко напомним, из чего сложатся эти суммы.

Больше всего в бюджет принесут налоги на доходы физических лиц (31,4 млрд руб), на прибыль организаций (22,4 млрд руб) и акцизы (17,3 млрд руб).

Приоритет бюджета – максимальное выполнение социальных задач. А именно: повышение МРОТ, индексация зарплат, соцвыплат, увеличение налоговых вычетов и другие социальные направления. Все это составит 68% всех расходов.

Среди наиболее крупных статей:

социальная политика, в том числе взносы в территориальный фонд ОМС – 42,4 млрд рублей;

образование – 43,3 млрд рублей;

национальная экономика – 34,9 млрд рублей;

здравоохранение - 14,8 млрд рублей.

Однако представители четырех из пяти фракций подметили немало недостатков в расчетах.

Сессия АКЗС. Предоставлено АКЗС

Бежим из последних сил

Первым высказался Владимир Семенов, руководитель ЛДПР. По его мнению, в правительстве традиционно занижают доходы – в частности акцизные. Но это, судя по всему, не столь важная проблема, потому что Семенов предложил решать ее не сейчас, а «к следующему первому чтению». То есть через год.

На данный момент партия внесла ряд предложений по поправкам, среди которых – увеличить индексацию выплат льготникам до 7%. Сейчас на это закладывают 4,5%, что, по мнению партии, недостаточно даже чтобы покрыть инфляцию этого года.

Отдельно Семенов посетовал на вклад федеральных денег в бюджет края. В этот раз объем безвозмездных поступлений, судя по проекту, упадет с 62,4 до 54,3 млрд рублей.

Регион, конечно, увеличивает собственные доходы, но государство в ответ уменьшает сумму практически на ту же цифру. В итоге благосостояние остается на том же уровне.

«Это же неправильно. Если стоит задача, чтобы мы никого не перегнали, а хотя бы догнали, ну вы нам помогите. Вы видите, что мы бежим из последних сил. Ну не отбирайте у нас средства, дайте возможность добежать до финиша», — призвал Семенов федеральных властей.

Но в целом фракция ЛДПР поддержала проект бюджета в первом чтении.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

Нищета как бич региона

Дальше слово взял Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду». Речь опять зашла про инфляцию – про нее вообще высказались почти все.

«Разработчики полагают, что инфляция в следующем году составит 4,5%. Напомню, что прогноз на этот год недавно повысили до 7,5%. А по ощущениям людей она и того выше. И каких-либо причин считать, что в следующем году будет снижение почти в два раза, нет», — высказался Молотов.

Фракция сомневается в реалистичности рассчитанной цифры, а соответственно – в прогнозе объема валового регионального продукта на 2024 год и в целом в объемах бюджета.

По словам Молотова, задуманные расходы не смогут побороться с очевидной бедностью в регионе. В том числе среди работающих граждан, что уже стало настоящим бичом Алтайского края.

Например, зарплаты бюджетников «указных» категорий проиндексируют на 9,8%, а «неуказных» - на 4,5%, и то лишь с 1 октября 2024 года. Первая цифра – плюс-минус на уровне прогноза инфляции по этому году, вторая – существенно ниже.

«Если планы по индексации зарплат не пересмотрят в большую сторону, жить многие бюджетники в следующем году станут хуже», — заключил Молотов.

Партийцы выразили надежду, что ко второму чтению их замечания учтут. Поэтому члены «Справедливой России» отдали свои голоса за.

Сессия АКЗС. Предоставлено АКЗС

Инфляция сожрет все

Сергей Малинкович, руководитель фракции «Коммунистическая партия Коммунисты России», осудил «капиталистические» подходы к разработке бюджета.

Партию единственную встревожил предельный дефицит бюджета, которому все остальные только обрадовались.

«Формально и доходы, и расходы растут. Это правительство края, боясь не исполнить указания федеральной власти об увеличении всех параметров, повышает соцрасходы и прочее. Но инфляция сожрет все индексации», — считает Малинкович.

Неприемлемы для партии оказались расходы на культуру и кинематограф – 1%. Даже с условием, что в Алтайском крае закрылось больше кинотеатров, чем по всей Сибири. Крохами посчитали и расходы на ЖКХ – 5%.

«Всем известно состояние коммуникаций в регионе. Непонятно, как население переживет лютую зиму с 5% на ЖКХ. Это будут реальные людские слезы», — высказался партиец.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Впрочем, «Коммунисты России» сомневаются, что даже такой «слабый и несовершенный» бюджет освоят в полной мере. И не будет ежегодного многомиллиардного остатка, который так удачно покрывает дефицит.

И все-таки представители фракции проголосовали за - вынужденно, как сами отметили, «для спасения бедняков края».

«Мы в оппозиции с краевой властью, а не с бедными жителями. Если проголосуем против проекта, единоросам и министрам хуже не будет. А вот население без принятого бюджета окажется в безвыходном положении», — добавил Малинкович.

Сергей Малинкович. Павел Запруднов.

Официально беднеем

Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ, также начал с инфляции. Он заметил, что с 2020 года она составила порядка 30%. Чтобы оставаться хотя бы на уровне трехлетней давности, доходы края в 2023 году должны быть не ниже 174 млрд рублей, а расходы – 167.

Но 2023-й подходит к концу, а после последней редакции доходы оказались на уровне 153,5, расходы – 178 млрд рублей.

В расходной части рост есть, а вот по доходам – провал в 20 млрд рублей. То есть Алтайский край официально беднеет, считает Кривов.

Также партию смущает парадокс: при всей социальной направленности бюджета, регион плетется внизу рейтинга Сибири по доходам населения. А на меры соцподдержки тратится практически меньше всех в СФО.

Получается, даже отдавая на социалку 68% бюджета, край с трудом может посоревноваться с другими субъектами.

«Из года в год многие соцвыплаты вообще не индексируются. По разделу образования – также снижение. Вроде бы флагман нашей экономики – сельское хозяйство, а расходы на него тоже падают. Ну про культуру говорить даже не приходится, там вообще предполагаемое снижение – на четверть», — возмутился руководитель фракции.

Андрей Кривов, АКЗС. АКЗС.

А еще регион ежегодно не успевает тратить порядка 7 млрд рублей. В этом году может остаться около 10.

Средства, конечно, переходят на следующий год. Но они с большей вероятностью обесценятся из-за инфляции, о чем уже упоминал Малинкович. Поэтому их нужно своевременно вкладывать в экономику.

«Ощущение, будто у правительства отношение к бюджету, как у бухгалтеров – постоянное стремление сэкономить лишнюю копейку. А относиться нужно с позиции экономистов и финансистов», — сравнил Кривов.

Другими словами, в бюджете не должно быть излишков – все следует тратить вовремя. Как выразились парламентарии, на остатки только в этом году можно было построить пять дополнительных школ в селах.

В итоге КПРФ оказалась единственной твердо настроенной партией и проголосовала против.

Сергей Приб Источник фото: АКЗС

Не паниковать раньше времени

Со всей оптимистичностью к бюджету отнеслись только в «Единой России». Руководитель фракции Сергей Приб признал, что цифры формируется в сложных экономических условиях. Влияние оказывает даже СВО: государство отдает туда треть бюджета, плюс санкции.

Но вместе с тем Приб отметил рост зарплат в промышленной сфере, в ней же – высокие темпы производства, сравнимые только с Новосибирском, если говорить про Сибирь.

Упомянул он и про нехватку специалистов в муниципалитетах, но тут же добавил, что сейчас там строится жилье, растут зарплаты – и это может решить вопрос кадрового дефицита.

В целом в «Единой России» призвали не паниковать раньше времени. Ясность по федеральному бюджету будет только в середине ноября, когда его примут в Госдуме.

Тогда же станет понятно, сколько точно денег придет в Алтайский край из государственного бюджета. Сейчас эти суммы учесть просто невозможно. Но регионе все-таки ждут, что безвозмездные поступления увеличатся.

Несмотря на преимущественные недовольства, большинством голосов проект бюджета приняли в первом чтении. Окончательно его рассмотрят на сессии в конце ноября.