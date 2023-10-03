В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в курение

В Думу внесли на рассмотрение законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в курение табака и никотиносодержащих продуктов, сообщает " Российская газета ".

В соответствии с законопроектом может грозить штраф до 100 тыс. рублей, или в размере дохода осужденного за период до одного года. Не исключают и возможность исправительных работ в размере 240 часов. Либо ограничение свободы до одного года.

Если в курение вовлекают родители или кто-либо другой, на кого возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, то штраф возрастет до 200 тыс. рублей, срок обязательных работ — 360 часов, ограничение свободы - до двух лет.

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