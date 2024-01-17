18 января
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Политика

Теперь за фейки. У кого еще хотят конфисковать имущество, и при чем здесь российская армия

В РФ хотят расширить статью Уголовного кодекса о конфискации имущества. Отбирать его собираются у виновных в распространении фейков о российской армии. Подробнее о возможных поправках расскажет altapress.ru.

Законопроект. Документы.
Законопроект. Документы.
Госдума РФ.

Суть законопроекта

Законопроект предполагает возможность конфискации имущества у обвиняемых за фейки о российской армии (статья 207.3 УК РФ).

Его еще не внесли на рассмотрение в Госдуму, но вероятность принятия оценивают как высокую.

Что изменилось

О точных изменениях в статье о фейках еще неизвестно, поскольку полный текст законопроекта пока не опубликовали.

Вероятно, после принятия закона конфискация будет возможна, если правоохранители докажут наличие "корыстных побуждений" и факт получения вознаграждения.

Но и сейчас могут конфисковать орудия преступления, а также деньги и ценности, полученные благодаря преступлениям или предназначенные для финансирования терроризма и экстремизма.

Фейки из корыстных побуждений

Вторая часть статьи о фейках ужесточает наказание, если преступление совершили "из корыстных побуждений". В этом случае обвиняемому грозит до 10 лет колонии. Однако пока таких случаев единицы.

Что считается имуществом

  • вещи,
  • деньги,
  • ценные бумаги (в том числе электронные),
  • результаты работ и оказания услуг,
  • интеллектуальная собственность и нематериальные блага
  • телефоны и компьютеры (могут изъять как орудие преступления).

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