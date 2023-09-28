1 октября
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Политика

Путин встретился с Кадыровым после инцидента с его сыном

Сегодня Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым, сообщают РИА Новости.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Global Look Press.

Сегодня прошла рабочая встреча Владимира Путина с главой Чечни. Президент отметил, что рабочая встреча должна "дать ответы на все вопросы".

В ходе встречи Путин попросил передать самые наилучшие пожелания участникам СВО, а Кадыров рассказал о пяти полках и трех батальонах приготовленных на спецоперацию.

Также президент сказал о «положительной динамике» в республике, «в значительной степени» благодаря главе Чечни и его команде.

"Мы если ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве", - отметил Кадыров.

Ранее сын Рамзана Кадырова избил в СИЗО Никиту Журавеля.19 мая 2023 года парень выложил видео как демонстративно сжигает Коран перед зданием Волгоградской мечети, за это его на следующий день задержали сотрудники ФСБ. Сам Кадыров старший поступок сына одобрил и выложил видео избиения в свой Telegram-канал.

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