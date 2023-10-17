Путин впервые обсудил с Нетаньяху конфликт в Израиле

Президент РФ Владимир Путин созвонился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в первый раз после начала войны Израиля и ХАМАС.

Путин пересказал Нетаньяху ключевые моменты его переговоров с президентами Сирии, Ирана, Египта и с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования в связи с большим количеством жертв, указывает Газета.Ru.

Перед визитом в Пекин для участия в саммите "Один пояс — один путь" президент РФ Владимир Путин беседовал с представителем китайской медиакорпорации.

Российский лидер затронул важные экономические связи между Россией и КНР. Так, он выразил уверенность, что торговый оборот между двумя странами в этом году составит 200 млрд долларов. Также позитивно отметил китайский автопром, сотрудничество обеих стран в энергетике.

Речь шла и о политическом решении в урегулировании украинского кризиса, других глобальных проблемах.

Международный форум «Один пояс — один путь» будет проходить в Пекине с 17 по 18 октября.