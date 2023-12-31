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Политика

Премию имени Путина будут вручать африканским лидерам

Международная премия имени президента РФ Владимира Путина за борьбу за освобождение народов Африки будет вручаться африканским политикам, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Такую награду с 2024 года будут получать африканские политики, проводящие независимую политику, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, как встречали Путина в Эмиратах и саудовском королевстве.

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