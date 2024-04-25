«Почему мы еще не самый передовой регион». Как фракции АКЗС оценили отчет губернатора

Во время 30 сессии АКЗС губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался перед депутатами о работе правительства за 2023 год: зарплаты выросли, производство наращивает мощности, развивается здравоохранение, строится жилье и так далее. Главы фракций отреагировали разнообразно: кто-то покритиковал лишь частично, отметив, например, истинные причины кадрового голода и нерешенную проблему бездомных собак. Кто-то отнесся категорически отрицательно, а кто-то принял отчет безоговорочно.

«Наша задача — отмечать ошибки и недоработки»

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, считает, что 2023 год прошел без резких изменений и особых вызовов. Несмотря на все сложности и опасения, по его мнению, краю удалось достичь достаточно хороших итоговых цифр.

Однако отметил он и ряд проблем. Первая из них – продолжающееся снижение численности населения. Причем уезжает в основном трудоспособное население. Семенов предложил еще раз откорректировать стратегию социально экономического развития региона, чтобы остановить отток жителей.

Высказался он и о скромных расходах на спорт. Их увеличение до 2%, по словам Семенова, поможет сделать спорт нормой жизни. И положительно скажется на кошельках граждан: теннисный мячик купить будет дешевле, чем лечить гипертонию.

Владимир Семенов. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Губернатор в отчете упомянул о мусорной реформе, согласно которой к 2030 году в Алтайском крае должны появиться пять мусороперерабатывающих заводов, 100% твердых коммунальных отходов проходить через сортировку, а все несанкционированные свалки – исчезнуть. Владимир Семенов засомневался, что регион уложится в эти сроки. Неизвестно, на каком этапе находится работа, а также за чей счет и на каких условиях она будет проводиться.

Еще один вопрос коснулся переноса остатков бюджета на следующий год. В этот из 2023 в 2024 год раз перешло целых 10%. По словам Семенова, не каждый регион может позволить себе такую роскошь, и бюджет необходимо осваивать целиком.

«Наша задача — отмечать ошибки и недоработки. При этом фракции, по мере возможности, предлагают пути решений. И мы видим, что наши предложения принимают. Поэтому ЛДПР поддержит отчет правительства Алтайского края», – высказался лидер фракции.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Владимир Семенов. Анна Зайкова

Главная проблема региона

Сергей Малинкович, депутат фракции «Коммунисты России», оказался менее снисходителен.

Он считает, что рекордный урожай гречихи и успехи в сельском хозяйстве и промышленности не могут скрыть или устранить главную проблему региона – низкие доходы населения. Меньшие, чем у многих соседей по Сибири.

«Например, по данным платформы по поиску работы «Город работ», средняя зарплата учителя в Алтайском крае в 2023 году, уже после индексации, составила 27 тыс. рублей, — говорит депутат. — По числу населения, которое получает зарплату выше среднего, в России мы занимаем 79 место. Как тогда оценивать рост зарплат?»

Сергей Малинкович. Павел Запруднов.

Он добавил, что министры зачастую ссылаются на то, что в советское время тоже были низкие доходы. Однако они не учитывают, что тогда были бесплатное жилье, образование и широко разветвленная медицина. Сегодня таких механизмов почти нет.

И это одна из причин, считает Малинкович, по которой численность населения с каждым годом уменьшается.

«Тем не менее, мы видим напряженную работу правительства, которое стремится преодолеть многочисленные социально-экономические проблемы. Сюда стоит отнести и помощь медикам, и строительство новых поликлиник, и новые рабочие места в образовательной системе. Поэтому фракция проголосует за», – заключил депутат.

Виктор Томенко. Предоставлено пресс-службой АКЗС

Как пожарная команда

Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду», в первую очередь отметил плюсы отчета: доходы и расходы консолидированного бюджета подросли, объем инвестиций увеличился. Выросли индекс промышленного производства и зарплаты.

Минусов, впрочем, тоже оказалось немало. Например, не всегда эффективное расходование бюджетных средств и отсутствие действенного контроля за этим.

«Власти зачастую действуют, как пожарная команда. Рухнул мост, закрыли аварийную школу, затопило населенный пункт – и все побежали устранять проблему. Никакого предварительного плана нет. Но когда депутаты заранее предлагают конкретные решения проблем, нам зачастую отвечают формальными отписками», – отмечает Молотов.

Александр Молотов. АКЗС.

Также он считает, что одним повышением зарплат проблему нехватки кадров не решить. Для этого необходимо активизировать строительство социального жилья для специалистов, особенно для молодых и сельских.

Не устроило его и отношение к проблеме бездомных животных, которая только усугубляется. Он отметил, что призывать к умерщвлению бродячих собак – наиболее простой и дешевый способ, по сравнению со строительством приютов, отловом, стерилизацией, а также контролем за владельцами животных. Таким методом проблема не решится, зато сильно возрастет градус общественного недовольства.

«На самом деле, чтобы начать решать эти и ряд других вопросов, огромные деньги не нужны. Нужны политическая воля и желание, и мы надеемся, что у краевых властей они есть. А пока наша фракция проголосует за», — подытожил Александр Молотов.

Александр Молотов. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

«Закрепостить жителей»

Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ, заявил, что в отчете власть попыталась не акцентировать внимание на недостатках своей работы.

«Возможно, мы во фракции преувеличиваем, но, судя по докладу, Алтайский край уже давно должен был стать одним из самых передовых субъектов России», – развел руками лидер КПРФ.

В первую очередь он отметил поддержку участников СВО. В отчете не говорилось ничего о том, что некоторым участникам специальной военной операции отказывают в поддержке.

«Может быть, отказ следует по объективным причинам. Но зачем тогда об этом молчать?» – задается вопросом Кривов. – В такой ситуации человек чувствует себя брошенным государством. А это порой провоцирует на совершение преступлений. В Алтайском крае такие случаи есть, и мы о них знаем. Но сегодня о них не услышали».

Андрей Кривов. Предоставлено пресс-службой АКЗС

Кривов перечислил еще ряд проблем: задолженности по зарплатам в прошлом году якобы составили 62 млн рублей (позже Александр Локтев, председатель АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, опроверг эту информацию). Квалифицированные специалисты продолжают уезжать из края. А по уровню зарплат в сельской местности регион оказался в числе последних 10 субъектов России — и это при статусе аграрного края.

«При этом в селах дорожают продукты и корма, а закупочные цены на сырое молоко и мясо наоборот – снижаются. Получается, власть не видит иных путей сохранить трудовой ресурс, кроме как «закрепостить» жителей сельских районов, предоставив им доход, которого хватает только на хлеб, – высказался Кривов. – Тут же хочется упомянуть про рост зарплат, который нельзя оценивать в отрыве от увеличения ключевой ставки до 16%. Ипотеку взять нереально, потребительский кредит тоже становится неподъемным, а на зарплату много не купишь. Жилья стали строить больше, но за пять лет цена квадратного метра в новостройке выросла на 209%. Все это, на наш взгляд, полностью нивелирует показатели сегодняшнего отчета».

В итоге фракция КПРФ единственная не поддержала отчет губернатора.

Андрей Кривов, депутат АКЗС. АКЗС.

Эффективнее депутатов

Самым лояльным оказался Сергей Приб, руководитель фракции «Единая Россия». Он заметил, что Виктор Томенко поучаствовал в 58 из 60 сессий АКЗС. По его словам, не каждый депутат так ответственно относится к своим обязанностям. К тому же, за пять с лишним лет губернатор ни разу не был в отпуске. Все значимые положительные изменения в крае Приб также записал на счет его многолетней и трудоемкой работы.

Помимо уже не единожды отмеченных плюсов, глава фракции добавил, что Алтайский край занял восьмое место в национальном туристическом рейтинге и вышел на один уровень с лучшими курортами страны. А по данным СберАналитики, объем трат гостей из других регионов в Алтайском крае по всем видам карт составил 17,2 млрд рублей. И это еще без учета наличных.

Сергей Приб. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

«В нас поверили инвесторы, строятся амбициозные, крупнейшие в истории края туристические проекты. Это также свидетельствует о правильности принятых долгосрочных решений. Взаимоотношения инвесторов, бизнеса и власти выстроены достаточно конструктивно», – подчеркнул Приб. – Но чем больших результатов мы достигаем, тем больше проблем видим. Нужно укреплять механизмы поддержки здравоохранения, образования и семьи. Поднимать уровень качества жизни населения. И это станет платформой для решения проблем отрицательной миграции и кадрового голода».

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