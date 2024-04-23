Напроизводили яиц и стали больше зарабатывать. О чем расскажет губернатор Алтайского края в ежегодном отчете

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля отчитается перед депутатами АЗКС за 2023 год: о социальных выплатах, строительстве школ, зарплатах, ремонте дорог, сельском хозяйстве, промышленном производстве и других сферах. Обо всем — в основном в цифрах.

Привлекают новых, удерживают старых

В первую очередь Виктор Томенко расскажет, как в регионе пытались усмирить разбушевавшийся дефицит кадров: привлекать новых сотрудников и удерживать старых. Так, стимулирующие выплаты в в 2023 году получили более 20 тыс. работников социальной сферы ну сумму 1,9 млрд рублей. Появились краевые выплаты для медработников, которые занимаются лечением социально значимых заболеваний, и за наставничество. А также премии работникам здравоохранения старшего возраста, трудящимся в сельской местности и педагогам за заслуги в области наставничества и распространения инновационных методов обучения.

Врач. Пациент. Freepic

По программе «Земский доктор/сельский фельдшер» единовременные компенсационные выплаты получили 74 врача и 53 средних медработника.

В крае создали три образовательно-производственных кластера по программе «Профессионалитет» для подготовки кадров в машиностроении, транспортной отрасли, туризме и сфере услуг.

Работники сельхозорганизаций получили субсидии на возмещение полной стоимости обучения работников по профессиям тракториста-машиниста и водителя.

Школы, медики и устранение неравенства

Губернатор отчитается, как в 2023 году работали над доступностью медицины. Например, в крае открылись три поликлиники, инфекционный корпус, девять ФАПов и восемь врачебных амбулаторий. Расходы на лекарства для льготных категорий населения увеличили на 13,8%. Государственную поддержку получили более 140 тыс. человек.

Больница. Врачи БСМП-2.

А вот как занимались образованием, в том числе профильным. В школах появились 1,5 тыс. дополнительных мест, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году. В дошкольных учреждениях – более 1,2 тыс. мест – в 1,6 раз больше, чем в 2022-м. Еще 1000 мест появилась в дополнительном образовании. Также открыли 67 центров естественно-научного, технологического и гуманитарного профилей, два центра «ИТ-куб» и школьный кванториум.

И как боролись с цифровым неравенством: 79 населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом.

О наболевшем

Одной из тем станет улучшение алтайских дорог и транспорта. В 2023 году муниципалитеты получили 190 машин, среди которых автомобили скорой и неотложной помощи, школьные автобусы, автоклубы, автомобили для учреждений социальной защиты населения и дорожная техника. В целом это на четверть больше, чем в 2022 году.

Школьные автобусы. educaltai.ru

Построили, реконструировали, отремонтировали и привели в порядок около 800 км дорог, закупили 10 трамваев для Барнаула и десятки автобусов для городов и сел. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов завершили работы на 10 объектах в четырех муниципалитетах. В том числе построили дороги к животноводческому комплексу в Заринском районе. Начали строить многоуровневую развязку в Барнауле.

Масло, мясо и крупа

Конечно, губернатор расскажет про сельское хозяйство. В прошлом году в крае собрали 4,5 млн тонн зерна и сохранили лидерство в России по производству яровой пшеницы, овса и гречихи. У последней вообще был рекордный урожай. Исторических максимумов достигло и производство масличных культур, подсолнечника и сбор сахарной свеклы. На 12,4% выросло производство скота и птицы на убой, на 1,6% – молока, на 3% – яиц.

Яйца. Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Похвастает Виктор Томенко и успехами в промышленном производстве. Его индекс сложился на уровне 105,8%. Производство автокомпонентов выросло на 45,9%, котлов и оборонной продукции – на 20,2%, вагонов – на 13,9%, химической продукции – на 11,8%, кокса – на 11,6%. Пищевых продуктов – на 9,1%, в том числе рекордным стало производство крупы, нерафинированных растительных масел и мясных полуфабрикатов.

Ввод жилья

Еще одна часть отчета коснется жилья и коммунальной инфраструктуры. В 2023 году в эксплуатацию ввели более 945 тыс. кв. м жилья – на 2,4% больше, чем в 2022 году и на 10,4% больше среднего пятилетнего уровня. Капитально отремонтировали при этом 462 многоквартирных дома. Расселили все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. А еще 1,4 млрд рублей собственное жилье получил 691 человек из категории детей-сирот.

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

На модернизацию коммунальной инфраструктуры потратили в 1,6 раза большем, чем в 2022 году – 5,6 млрд. рублей. Техническую возможность подключиться к природному газу получили 25 тыс. домовладений, газораспределительные сети подвели к границам более 15 тыс. земельных участков. Построили около 900 км газопроводов, перевели на газ 198 котельных.

Зарплаты выросли

Кстати, судя по отчету губернатора, жители стали больше зарабатывать. Темп роста доходов в Алтайском крае превысил среднероссийские показатели. Реальные располагаемые денежные доходы населения сложились на уровне 107,7% (по стране – 105,4%). Номинальная заработная плата увеличилась на 17,4% (по стране – на 14,1%) и составила 45 420 рублей, реальная – на 10,5% (по стране – на 7,8%). Уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 1%.

Сбережения. Деньги. Заработок. ru.freepik.com

На зарплаты бюджетникам в крае выделили на 12% больше денег, чем в 2022 году – 63,7 млрд рублей. На 15% проиндексированы зарплаты у муниципальных служащих.

Это основные тезисы, о которых расскажет Виктор Томенко, не считая спорта, культуры, СВО и некоторых других тем. Кроме того, губернатор ответит на вопросы депутатов АКЗС. Вопросов будет 10, и касаться они будут в основном социальных тем: поддержка медиков, автобусное сообщение между населенными пунктами, нехватка средств в муниципальных бюджетах и так далее.

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