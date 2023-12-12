Победа со 100% голосов и равный результат. Чем удивили муниципальные выборы в Алтайском крае

Единогласное решение
Самыми интересными оказались выборы главы Гилевского сельсовета Локтевского района. Выбирать было из кого – три кандидата, по одному от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.
Тем не менее, 216 сельчан (33,43% от числа всех избирателей) в абсолютном единодушии проголосовали за Павла Василенко от единороссов. Он получил 100% голосов. И даже если бы кто-то заподозрил подвох, в муниципалитетах, как правило, все друг друга знают: повлиять на ход избирательной кампании не представляется возможным, особенно при таком малом числе избирателей.
Политолог Константин Лукин объясняет, что такое случается не впервые. Хоть и были целых две других кандидатуры, люди, вероятно, точно понимали, что они им не подходят.
«На таких выборах в первую очередь имеет значение фамилия, узнаваемость кандидата. Не играет роли даже партия. Лишь то, насколько хорошо человека знают в селе», — говорит он.
Значимость одного мнения
Не менее примечательное голосование прошло на выборах главы Петровского сельсовета Троицкого района. Там было два кандидата: Анна Бодрик от ЛДПР и Светлана Ющук от «Единой России». Сделать выбор пришли 234 человека (31,58%) и так случилось, что по 117 сельчан проголосовали за разных кандидатов.
Каждый получил по 50%. Победу все же засчитали единороссам, однако именно эти выборы наглядно показали, насколько может быть важен каждый конкретный голос. Конечно, по большей части это относится именно к таким, довольно скромным избирательным кампаниям, но и в больших выборах мнение отдельного человека может иметь вес.
Заинтересованные избиратели
В Курочкинском сельсовете Тальменского района оказался единственный кандидат-самовыдвиженец – Ольга Комлева. Всего претендентов на пост главы сельсовета было четыре – еще троих по-прежнему выдвинули единороссы, «СР-ЗП» и ЛДПР.
В итоге победу одержала представительница «ЕР» Светлана Теслина, набрав 77,81% голосов. Эти же выборы стали одними из двух с самой высокой явкой 10 декабря — пришли 392 человека (52,76% всех избирателей)
Чуть выше явка оказалась только на выборах главы Брусенцевского сельсовета Усть-Пристанского района – 53,39% или 315 человек.
Любопытно, что из них целых 305 голосов достались кандидату от «Единой России» Андрею Чернову — он получил 96,83%. Второй кандидат был от ЛДПР.
Немногим меньше голосов единороссы забрали в Еландинском сельсовете Целинного района – 87,08% или 209 человек. Всего в выборах поучаствовали 240 сельчан, что составляет 38,59% избирателей.
Главой сельсовета стал Вадим Харченко, уверенно обойдя своего конкурента, опять же, из ЛДПР.
Окружен, но не сломлен
Самой низкой явкой отметились дополнительные выборы депутатов Северного сельсовета Первомайского района — 11,42%. Пришло всего 158 человек.
Мандаты поделили между собой «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду». В не очень равных пропорциях – большинство забрала «ЕР».
А вот единственным победителем не из «Единой России» стал Александр Чигинцев, представитель ЛДПР.
177 человек или 60,82% пришедших на выборы решили, что именно он должен стать главой Плешковского сельсовета Зонального района. Всего явка составила 291 человек или 23,37% избирателей.
Заложить фундамент
Прошедшие выборы – первый шанс заложить камень для будущей успешной регистрации кандидата в губернаторы края. И пусть будет это теперь только через пять лет, чем больше людей от партии находится в муниципальной власти, тем легче ей будет пройти муниципальный фильтр. То есть собрать нужное количество подписей для регистрации кандидата в будущем.
В этих выборах, например, участвовали всего три партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР. Между тем КПРФ, одним из главных разочарований года для которых стало непрохождение мунфильтра на губернаторских выборах и недопущение до них, своих кандидатов в муниципалитеты не продвигали. Тем самым вновь упустив возможность заложить фундамент для будущего выдвижения.
При этом по количеству муниципальных депутатов, глав районов и других должностей среди оппозиционных партий в крае лидирует «Справедливая Россия». Они находятся на втором месте по количеству муниципальных мандатов после «ЕР».