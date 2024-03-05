6 марта
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Политика

«Не интернат, а концлагерь». Что алтайские депутаты хотят сделать с частными домами престарелых

На февральской сессии АКЗС депутаты выдвинули сразу два обращения в Госдуму, про одно из которых мы уже писали. Второе же коснулось состояния частных интернатов и домов престарелых. Парламентарии поделились историями о кошмарных условиях в таких учреждениях и придумали, как это можно исправить. С чем, впрочем, не все однозначно согласились.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Заложники приютов

Второе обращение в Госдуму коснулось лицензирования частных интернатов и домов престарелых. Всего лицензированию подлежат 54 вида деятельности, в числе которых, например, педагогическая и медицинская. Однако оказание помощи самым незащищенным слоям населения выпало из правового поля более 20 лет назад, говорит Ирина Солнцева.

«Частное социальное обслуживание, когда оно действительно добросовестное и качественное, сильно помогает государственной системе, – объясняет она. – Частные интернаты могут находиться в более привычном для человека месте, там может быть более лояльный внутренний распорядок. Однако большинство негосударственных приютов, чтобы избежать проверок, при регистрации не указывают деятельность, связанную с уходом за пожилыми людьми. Соответственно, их нет в реестре поставщиков социальных услуг».

Пенсионеры.
Пенсионеры.
unsplash.com

Так, согласно учету, на январь 2024 года в Алтайском крае работали 139 интернатов. И это с учетом, что включение в реестр – дело добровольное. А между тем это – единственный способ мониторинга и госконтроля.

Но даже если известно, что в конкретном приюте творится антисанитария, а старики стали его заложниками, без намека на гуманное отношение и уважение, попасть туда и проверить условия не так-то просто. Порой интернаты находятся в частных жилых домах, и хозяин может попросту не пустить представителей власти, сославшись на неприкосновенность его жилища.

Лицензирование могло бы не только установить единый стандарт содержания людей в домах престарелых, но и обеспечить контроль за такими учреждениями.

Осторожно и постепенно

Депутат Людмила Суслова, впрочем, посчитала закон неоднозначным. По мнению замруководителя фракции СРЗП, единые требования к условиям проживания в частных интернатах необходимы, но делать это нужно очень осторожно и постепенно.

«В приютах в Алтайском крае проживают порядка 2 тыс. пожилых людей. Жесткое лицензирование может привести к их закрытию. Ошибочно думать, что в случае чего людей заберут их дети. Ответственные и без того не сдали бы своих родителей в интернат, а остальные не одумаются. И что тогда, старики пойдут на улицу?» – задалась вопросом она.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Суслова предложила посмотреть на опыт других регионов, в которых проблему решают экономическими рычагами. Так, в государственном доме-интернате содержание одного человека обходится ежемесячно примерно в 35 тыс. рублей. В частных же приютах 75-100% содержания – это пенсия. То есть не более 10-15 тыс. рублей, отмечает она.

Чтобы уравнять условия, можно разработать механизм софинансирования частных интернатов, а в ответ выдвигать условия, при которых они могут его получить.

Тоже бизнес

Сергей Писарев, председатель Мандатной комиссии АКЗС, напротив, считает, что лицензирование – это просто страшное слово, которое отпугивает многих бизнесменов. В пример он привел зоопарки, которые два года назад тоже обязали получить лицензии. Правда, предварительно правительство дало три года на исправление возможных недостатков. Тогда у владельцев началась паника, мол, зоопарки хотят прикрыть, для этого и закон.

«Но все завершилось благополучно, прошли проверки, и сегодня мы спокойно работаем в новых условиях, – заметил Писарев. – Стоит ли говорить, что ни один зоопарк не закрылся? Частные дома-интернаты для престарелых – это тоже бизнес, бесспорно. Однако в нем должны работать добросовестные люди, соблюдающие все требования. А бывает совершенно наоборот».

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Он рассказал о конкретном случае, когда сотрудники частного приюта работали вахтовым методом. И в какой-то момент старики на неделю остались без какого-либо попечения, вынужденные кое-как самостоятельно за собой ухаживать. Получалось плохо.

После руководителем такого учреждения пригласили работать барнаульского педагога. Однако условия его ужаснули: отсутствие безопасности, плохая еда, ужасные комнаты. Он отказался от работы, а заодно обратился в министерство соцзащиты края. Однако сотрудников министерства в интернат никто не пустил – опять же, из-за того, что эта территория - частная собственность.

Люди штабелями

Антон Арцибашев вспомнил дом престарелых под Топчихой:

«Это был кошмар. Люди лежали штабелями, в отсутствии даже минимальных условий для жизни. Вокруг стояла вонь, которая не выветривалась. Старики сами пытались за собой убирать, но еле-еле передвигались».

По мнению парламентария, давать карт-бланш бизнесу в этой сфере опасно и страшно, доказательств чему множество.

Это обращение алтайские депутаты также поддержали. Теперь остается ожидать решения Государственной Думы.

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Не приют, а концлагерь

Свой печальный пример нашелся и у Надежды Дрюпиной, депутата АКЗС.

«Если бы было лицензирование, возможно, в Рубцовске не поселили бы четверых человек в тупиковую комнату без окон и проветривания. И не положили бы в одном помещении рядом неходячих бабушек и дедушек. Я инициировала прокурорскую проверку в таком интернате после многочисленных жалоб. И когда мы туда пришли, даже мужчины не выдерживали зрелища», – рассказала она.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

По ее словам, на кухне не было никаких продуктов, даже хлеба, кроме восьми упаковок почерневшего куриного фарша. Гигиена не соблюдалась, одежду старики хранили под подушкой – больше было негде.

«Это был не интернат, а концлагерь. Сейчас его хозяйку судят, как уверяет прокурор, она будет наказана. Но нужно контролировать эту сферу, там творятся преступления», – считает Дрюпина.

Второе обращение алтайские депутаты также поддержали. Теперь остается ожидать решения Государственной думы.

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