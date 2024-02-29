Алтайский депутат предложила закрыть газеты и вернуть на ТВ одиозного журналиста

По словам Боровиковой, КАУ "Регион" ежегодно выделяется около 140 млн рублей, из которых 22 млн идут на общехозяйственные нужды. "Дайте подробные данные, на что они уходят? Речь ведь не о десяти рублях, а о миллионах", — возмутилась Боровикова.
"Журнал "Местное самоуправление на Алтае" финансируется на 3 млн рублей. Возникает вопрос, где это издание? Только у чиновников. Кто-то вообще его не читает? Никто не задумывался о необходимости этого журнала. Наше предложение - давайте его ликвидируем. Такая же ситуация по газете "Природа Алтая", расходы на которую составят 2,9 млн рублей. Из здесь присутствующих ее в глаза хоть раз кто-то видел? Я, например, нет. На сайте последняя публикация этой газеты датируется 2016 годом", — отметила Боровикова.
Высказалась она и относительно доступности информационных площадок. По ее словам, единственным местом, где оппозиционные партии могли высказаться, была программа "Ваша партия".
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия - За правду":
"Дошло до того, что программа "Ваша партия" осиротела. С Артемом Кудиновым с 1 января просто не стали продлевать контракт", — рассказала Боровикова.
Какие еще были предложения
Депутат АКЗС, председатель Союза журналистов Алтайского края Андрей Абрамов тоже высказался относительно журнала "Местное самоуправление на Алтае", который он предложил перевести в электронный вид.
А краевую газету "Алтайская правда" сделать еженедельной. По его словам, из-за проблем с Почтой России издание все равно не доходит оперативно до читателей.
"Может, стоит перейти к изданию газеты по-другому, сократив выпуски до одного-двух раз в неделю? Ежедневные материалы размещать на сайте и в соцсетях", — предложил депутат.
По данным управления по печати и информации Алтайского края, в регионе насчитываются 296 различных СМИ, из которых восемь телеканалов, 38 радиостанций, 115 газет, 69 журналов, пять информационных агентств, 56 сетевых изданий.
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