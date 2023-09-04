Московский политолог Минченко рассказал, почему в Алтайском крае кандидаты выходят из предвыборной гонки

Известный российский политолог Евгений Минченко дал интервью amic.ru . Он рассказал, почему в Алтайском крае произошел "кандидтопад", к чему привел конфликт в рядах местных коммунистов и что будет с регионом после выборов.

По словам Минченко, выход кандидатов из предвыборной гонки – один из технологических приемов, которые используются на выборах.

Напомним, Владислав Вакаев от "Новых людей" снялся с выборов в середине августа. После него то же самое сделала Елена Хрусталева - руководитель партии "Пенсионеров России".

В политической среде ходят слухи, что гонку может покинуть и Сергей Малинкович от "Коммунистов России".

Минченко заявил, что это грамотные ходы. Например, Хрусталева ранее была депутатом от КПРФ, но после конфликта с Прусаковой ее оттуда исключили. Летом 2023 года стало известно, что она возглавила "Партию пенсионеров".

Хрусталева оттянула на себя часть традиционных возрастных избирателей КПРФ, а после выхода из гонки перенаправила их в сторону Виктора Томенко.

Да и Вакаев поддержал действующего губернатора. За него могла бы проголосовать молодежь, однако он переориентировал своих избирателей на Томенко.

Что касается Малинковича, говорит эксперт, то его участие в выборах 2023 года - эксперимент.

"Учитывая тот факт, что комроссы имеют достаточно сильные позиции в регионе, что 12% голосов получили на прошлых выборах в краевое Заксобрание, Малинковичу сейчас нужна еще одна история успеха", - сказал Минченко.

Что касается итогов выборов, то политолог выразился так: сюрпризов не будет. По его мнению, Томенко наберет более 60% голосов в первом туре.