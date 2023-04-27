28 апреля
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Политика

Кортеж, мигалки: зачем Путин ночью экстренно приехал в Кремль. Видео

Накануне президент РФ Владимир Путин экстренно вернулся в Кремль — в 21:58 московского времени.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Что стало причиной срочного приезда Путина в Кремль, предполагают пока только политологи.

Одна из вероятных версий — инцидент с турецким президентом Эрдоганом. Он потерял сознание в прямом эфире, его состояние ухудшилось.

Еще одна версия — разговор президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону, пишет prokazan.ru.

Пока никаких официальных сообщений о внезапном ночном визите в Кремль не было.

Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля.

По данным британского издания, это произошло на днях в Москве — по пути следования кортежа российского лидера раздался взрыв.

За разъяснениями журналисты обратились к пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову. Выяснилось, что «факты», изложенные в таблоиде, не соответствуют действительности — представитель Кремля ответил категорично: «Нет».

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