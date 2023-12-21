Индексации, подработка и новые комиссии. Что изменится в обновленном законе о занятости россиян

Новую редакцию базового закона «О занятости населения в РФ» на этой неделе подписал Владимир Путин. Документ заменит закон с таким же названием, который действовал с 1991 года. В нем вводятся и корректируются некоторые понятия, например, «занятость» и «самозанятость», усиливается защита безработных и меняется ряд правил трудоустройства. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала об основных положениях.

Не только размер зарплаты

Основные положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года. В нем, во-первых, расширят список категорий граждан, для которых действуют особенности получения помощи от служб занятости. В него войдут ищущие работу впервые; находящиеся под риском увольнения; и завершившие военную службу граждане и члены их семей.

Безработными будут признавать россиян, зарегистрированных в службе занятости и готовых приступить к работе. Не смогут получить этот статус те, кто не явились в срок или за десять дней с момента регистрации отказались от двух подходящих вариантов трудоустройства.

Перечень критериев, по которым определяется подходящая работа, кстати, тоже расширится. Так, учитываться будет не только размер зарплаты (соответствующей на рабочем месте до увольнения), но и опыт, форма занятости, отдаленность работы от дома, жизненная ситуация и ограничения по здоровью.

Безработный. pixabay.com

Регулярное повышение

Будет установлена минимальная и максимальная величины пособия по безработице. Более того – его будут регулярно, каждое 1 февраля, индексировать с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

Сейчас минимальный размер пособия – 1,5 тыс. рублей, максимальный – почти 12,8 тыс. рублей. Такие же суммы будут и в новой редакции, однако продействуют они только один месяц. 1 февраля, как отметил министр труда Антон Котяков, минимум будет составлять 1 тыс. 613 рублей, максимум – 13 751 руль.

А вообще размер выплат, как и сейчас, будет зависеть от количества проработанных дней, а также времени, прошедшего с момента увольнения. Если стажа нет совсем, назначается минимальное пособие. Для максимального же надо отработать по трудовому договору хотя бы 26 недель. Однако получать максимальную сумму можно будет только первые три месяца, а в последующие три выплата составит не более 5 тыс. рублей.

Деньги. Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Подработка с двумя нюансами

Одно из главных изменений — можно будет подрабатывать без снятия с учета. Раньше безработным нельзя было искать временную или разовую работу. Иначе их сразу снимали с учета с прекращением выплаты пособия. Однако с 1 января 2025-го можно будет устраиваться на срок до пяти дней по договору ГПХ.

Впрочем, есть тут и пара нюансов. Во-первых, необходимо будет написать заявление о приостановке выплат. Получить деньги можно будет только за те дни, в которые человек не работал. Во-вторых, доход от подработки не должен превышать минимальный размер оплаты труда.

Чтобы работодатель не нарушал

За нарушением порядка оформления трудовых отношений теперь начнут следить специальные комиссии. Например, за такими ситуациями, когда работодатель оформляет сотрудника не по трудовому договору, а по ГПХ или как самозанятого, чтобы предоставить меньше гарантий.

Конкретный порядок работы новых ведомств определит правительство, но уже с марта следующего года они смогут получать от инспекций сведения, составляющие налоговую тайну.

В налоговой службе. Налоги. УФНС по Алтайскому краю.

От безработного к предпринимателю

Как отдельные понятия, «самозанятость» и «платформенная занятость» не вошли в закон.

«Это может свидетельствовать о планах законодателя регулировать эти формы занятости отдельными законами», — говорит Татьяна Нечаева.

Зато в обновленной редакции используется понятие «плательщик налога на профессиональный доход (НПД)». Это в том числе и самозанятые. Они по закону не могут претендовать на статус безработного. После становления плательщиком НПД, гражданина будут снимать с учета безработных.

Между тем государство будет содействовать на пути к предпринимательству или другой приносящей доходы деятельности. В частности – единовременной финансовой помощью при регистрации безработного в качестве плательщика НПД.

Также работодатели обязаны будут предоставлять в службы занятости информацию, важную для рынка труда: о свободных рабочих местах, сокращении штата, ликвидации организации, банкротстве и прочем.

Передавать эти сведения нужно будет через единый сервис «Работа в России».