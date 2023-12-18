Зарплаты в Алтайском крае обгоняют рост цен, но процесс начал замедляться

Дефицит кадров в экономике продолжает толкать вверх уровень оплаты труда в Алтайском крае. При этом зарплаты в регионе по-прежнему растут быстрее, чем цены на потребительском рынке. Положительная новость - еще и в том, что разрыв между средними зарплатами в регионе и в целом по России за последние три года сократился. Неутешительная новость - что в отраслевом разрезе оплата труда растет очень неравномерно и, к тому же, как показывает статистика, рост начал замедляться.

Констатируем замедление

Двузначный рост реальных, с поправкой на инфляцию, средних зарплат в Алтайском крае, - феномен 2023 года: такого в регионе не наблюдали с 2012 года.

Феномен эксперты объясняли обострением конкуренции за работников (с одной стороны) и низкой инфляцией (с другой). И все это – на фоне раскручивания промышленности за счет бюджетного стимулирования.

Двузначный рост реальных зарплат был впервые отмечен в феврале (плюс 11,7% к февралю 2022 года), следует из данных алтайкрайстата. Но продолжался он недолго - до июля (плюс 7% к июлю 2022-го).

В сентябре зарплата в среднем по региону достигла 44 648 рублей. И вот с поправкой на инфляцию это оказалось только на 5,5% больше, чем в сентябре 2022-го.

Зарплата. Кошелек. CC0

Отставание сокращается

В чем причины замедления? Одна из них очевидна: ускорение инфляции в России и, разумеется, в Алтайском крае тоже. Если в апреле 2023 года она составляла в регионе лишь 1,74% (в годовом выражении), а в июне 3,1%, то в первом месяце осени достигла 6,87%, по оценкам Банка России.

Но есть и вторая причина: несмотря на острую нехватку кадров и сокращение численности рабочей силы в Алтайском крае, зарплаты стали расти медленнее, чем в начале года, когда предприятия утверждали годовые бюджеты.

В третьем квартале зарплаты в регионе даже упали на 2,6% (к предыдущему кварталу), хотя и остаются выше прошлогодних. При этом отставание от среднероссийской зарплаты в 2023 году сократилось.

В сентябре среднекраевая зарплата составила 63% среднероссийской (70 922 рублей). А в 2020 году составляла 58,6%, сообщает региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, подписанная губернатором в октябре.

Рост зарплат в Алтайском крае. Росстат22.

Неравномерный рост

Между тем, рост зарплат, как обычно, происходит неравномерно. Есть отрасли-паровозы, где замедления пока не ощущается.

Так, в промышленности наибольший рост (здесь и далее крайстат приводит номинальные зарплаты) отмечен в «производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»: плюс 44% (сентябрь 2023 года к сентябрю 2022-го). В этот сектор входит, в частности, «Сибэнергомаш-БКЗ», согласно сведениям минпромэнерго.

На втором по динамике месте - производство одежды: +34% (обособленное подразделение «БТК групп» в Барнауле и другие), на третьем - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: +30,3% («Барнаултрансмаш», «Алтайский завод прецизионных изделий» и др.).

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото: Анна Зайкова.

Выше и ниже средней

А в топ-3 по размеру оплаты труда в промышленности входят добывающая отрасль, где крайстат зафиксировал среднюю зарплату 75 839 рублей. Одно из кочевых предприятий здесь - «Сибирь-полиметаллы».

На втором месте «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (67 138 рублей), на третьем - производство прочих транспортных средств (64 309 рублей), куда входят «Алтайвагон» и «Барнаульский ВРЗ».

Но часть значимых для ВРП секторов платит своим работникам меньше, чем в среднем по краю. Так, ниже среднекраевого уровня зарплаты остаются в сельском хозяйстве (40 482) и «пищевке» (43 427), обработке древесины (40 072), торговле (34 796) и в ряде других.

Животноводство в Алтайском крае. Altairegion22.ru

Наименее обеспеченные

Надо сказать, что крайстат отмечает рост не только зарплат в регионе, но и среднедушевых денежных доходов. Причем тоже в реальном выражении – за девять месяцев на 7,3% (к девяти месяцам 2022 года).

Средний доход на душу населения края возрос с 28 096 рублей в сентябре 2022 года до 32 165 рублей в сентябре 2023-го.

Эту же тенденцию роста доходов Росстат отмечает и в целом по стране. Причем наиболее заметный рост ведомство зафиксировало у наименее обеспеченных групп населения, объяснив это как ростом зарплат, так и адресной социальной поддержкой.

Зарплата. Анна Зайкова

Понятно, что на Алтайский край это объяснение распространяется в полной мере касается.

Только по линии Социального фонда России около меры соцподдержки в крае получают около 700 тыс. жителей, сообщила в ходе Интернет-конференции Ольга Клиндухова, управляющая отделением СФР по Алтайскому краю.

В частности, ежемесячную денежную выплату получают 226 тыс. граждан, пособие по уходу за нетрудоспособными - около 82 тысяч жителей края, детские выплаты - около 159 тысяч семей. Годовой объем выплат мер соцподдержки руководитель оценила в 157 млрд рублей.

И все же итоговый показатель года может сильно подпортить растущая потребительская инфляция: по оценке Банка России, на 1 ноября она достигла в Алтайском крае 8,44%.