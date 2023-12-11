В Алтайском крае повысились зарплаты и пенсии, но рабочих рук стало меньше

Сколько денег в среднем получают жители Алтайского края, уменьшилась ли задолженность по зарплатам и на сколько выросли пенсии по сравнению с прошлым годом — в Алтайкрайстате подвели промежуточные итоги уровня жизни населения в 2023 году.

Едва ощутимая разница

В Алтайском крае за 9 месяцев 2023 года денежные доходы возросли почти до 617 млн рублей, что на 13,2% больше, чем за тот же период 2022-го (545 млн рублей).

Расходы, тем временем, тоже лишь увеличились под давлением инфляции, хотя и чуть меньше — на 8,8%, с 465 до 506 млн рублей.

В то же время среднедушевые доходы населения — условный показатель достатка семьи — выросли уже на 14,5%: с 28 до 32,1 тыс. рублей в месяц по сравнению с прошлым годом. Потребительские расходы тоже увеличились, хоть и почти в два раза меньше доходов — с 24 до 26,4 тыс. рублей.

Нарастить доходы помогла в основном индексация зарплат и пенсий — в среднем на 5% для всех категорий за год. Но в целом увеличение получилось довольно скромным и помогло в общей сложности лишь немного перекрыло инфляцию, которая в прошлом году составила 11,94%. В переводе на реальные деньги разница и вовсе получилась едва ощутимая.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Уменьшение рабочей силы

В сентябре 2023 года среднемесячная зарплата составила 44 тыс. 648 рублей. По сравнению с августом она возросла на 3,3%, а по сравнению c сентябрем 2022-го – на 12,7% (38 тыс. 977 рублей).

Если брать целый период, с января по сентябрь, то средняя заработная плата составила 43 тыс. 393 рубля. В прошлом году за тот же отрезок времени – 36 тыс. 166 рублей. Ранее мы рассказывали, какие зарплаты хотят получать жители Алтайского края и каких кадров особенно не хватает.

Суммарная задолженность по зарплатам составила целых 9,3 млн рублей по данным на 1 ноября этого года. Что, впрочем, на 19,1% ниже, чем на 1 октября. Официально зарегистрированных безработных к октябрю оказалось 7,2 тыс. человек. В прошлом году их было 9,4 тыс. человек.

Численность рабочей силы, то есть жителей края от 15 лет и старше, в августе-октябре составила 1 млн 154 человек. Среди них работающих — 63,6%. В прошлом году численность рабочей силы была на уровне 1 млн 155 тыс. человек.

Вероятно, отсутствие роста и даже спад связаны с резким оттоком населения после объявления о частичной мобилизации в сентябре 2022-го. Более того, в будущем тренд на уменьшение, скорее всего, продолжится: уже более десятилетия, по данным Алтайкрайстата, рождаемость стабильно падает каждый год на 1,5-2,5 тыс. младенцев, а население стареет.

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

Треть региона — пенсионеры

Число пенсионеров в крае за год тоже сократилось — более чем на 15 тысяч. В итоге на 1 октября 2023 года их оказалось 701 тыс. 142, что по-прежнему составляет треть населения региона.

Средний размер пенсий зафиксирован на уровне 18 057 рублей, что больше суммы прошлого года всего лишь на 1 тыс. рублей.