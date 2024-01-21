День 696-й. Самое важное к утру 21 января

Главные новости
-
ВСУ атаковали село Колотиловка Краснояружского района на западе Белгородской области при помощи дрона-камикадзе.
-
Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией.
-
Западные разведки считают, что конфликт на Украине продлится еще не менее двух лет, а возможно и все пять.
Одной строкой
Доллар — 88,59 рублей ; Евро — 96,38 рублей
Зеленский заявил, что уже есть конкретные даты подписания новых договоров о гарантиях безопасности для Украины.
35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговоры десяти военнослужащим за отказ участвовать в боевых действиях на Украине.
Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры.
При обстреле Курской области повреждена сельская школа
Самое важное - в нашем Telegram-канале