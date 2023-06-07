День 468-й. Самое важное к утру 7 июня

Главные новости
- В Херсонской области разрушена Каховская ГЭС, в результате чего затоплена Новая Каховка и часть населенных пунктов ниже по течению. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. На подконтрольной Украине территории объявлена эвакуация, также эвакуируют жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. В разрушении гидросооружения и российская, и украинская сторона обвиняют друг друга.
- Финляндия намерена выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве. Москва даст соответствующий ответ на высылку из Хельсинки девять своих дипломатов, сообщили ТАСС в МИД РФ. Напомним, 4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО.
- Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 10,5%, до $282 за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50%, до 2,853 трлн руб., сообщает Минфин РФ.
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В странах Евросоюза из 16 млн украинских беженцев остаются 4 млн, заявил еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон;
ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов;
Украина подписала с Францией соглашение о приостановке выплат по госдолгу;
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с посланником Ватикана кардиналом Дзуппи и заявил, что Киев рассматривает только свой вариант урегулирования и что прекращение огня не приведет к миру;
Лидеры ряда африканских стран договорились взаимодействовать с Россией и Украиной, чтобы помочь установлению мира, сообщает канцелярия президента ЮАР;
Бывший завод IKEA в Новгородской области после более чем годового простоя возобновил работу под брендом «Экстраверт»;
Порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин;
Президент РФ Владимир Путин поручил выдавать разрешение на продажу компаний под контролем иностранцев из недружественных стран только с согласия региональных властей;
Посол Бельгии в Москве был вызван в МИД РФ. Послу Бельгии заявлен протест из-за применения оружия бельгийского производства ДРГ, осуществившими вылазки в Белгородской области;
Расходы бюджета Курской области за 2022 год на национальную оборону выросли в 187 раз в сравнении с 2021 годом и превысили 6 млрд руб., сообщила министр финансов региона Наталья Рудакова;
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина предприняла наступление на разных участках фронта в течение трех последних суток;
ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием «грязной бомбы».
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