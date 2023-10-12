Чрезвычайное правительство создали в Израиле

Главной задачей премьер назвал победу над напавшей на Израиль радикальной группировки ХАМАС.

Ранее сообщалось, почему боевики дерзко и быстро проникли в Израиль.

Между тем израильская армия во время войны с ХАМАС отказалась от тактики ударов «стук по крыше».

Такая военная тактика — для мирных жителей. Армия наносила удары по объектам учебными бомбами без боезаряда. Таким образом оповещались мирные жители о грядущей опасности. Жители могли покинуть здания, не подвергая себя опасности.

Ранее конфликты между ХАМАС и группировками Израиля проходили с негласными ограничениями. Количество жертв — меньше. Сейчас конфликт ближе к тотальной войне. Потому от этой тактики решено отказаться, заявляют военные эксперты.