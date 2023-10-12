14 октября
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Политика

Чрезвычайное правительство создали в Израиле

Накануне поздно вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства, сообщает ТАСС.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.

Главной задачей премьер назвал победу над напавшей на Израиль радикальной группировки ХАМАС.

Ранее сообщалось, почему боевики дерзко и быстро проникли в Израиль.

Между тем израильская армия во время войны с ХАМАС отказалась от тактики ударов «стук по крыше».

Такая военная тактика — для мирных жителей. Армия наносила удары по объектам учебными бомбами без боезаряда. Таким образом оповещались мирные жители о грядущей опасности. Жители могли покинуть здания, не подвергая себя опасности.

Ранее конфликты между ХАМАС и группировками Израиля проходили с негласными ограничениями. Количество жертв — меньше. Сейчас конфликт ближе к тотальной войне. Потому от этой тактики решено отказаться, заявляют военные эксперты.

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