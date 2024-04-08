Ставка на молодость. Какова нехватка учителей в Алтайских школах и как это хотят исправить

Особого дефицита с педагогами в Алтайском крае нет, однако “свежая кровь” нужна всегда. Год педагога и наставника помог немного омолодить сферу новыми кадрами, а также положительно повлиял на рост зарплат, заявила министр образования Алтайского края Светлана Говорухина.

В поиске кадров

Как уже упоминалось, сфера образования в Алтайском крае не так сильно изголодалась по специалистам, как та же медицина. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru на 2023 год, на одну вакансию в Алтайском крае приходится, в среднем, 5,5 резюме потенциальных кандидатов. “Это соответствует показателям нормального баланса спроса и предложения на рынке труда (4 – 7,9 резюме на вакансию)”, - отмечают в ведомстве.

Тем не менее нехватка учителей заметна. Если смотреть число вакансий на той же платформе, то на начало апреля больше всего предложений размещено в Барнауле - 100 вакансий. В других городах меньше - в Бийске 13, в Новоалтайске - 4, в Заринске - 2.

Наиболее востребованы в крае учителя математики, физики, информатики, иностранного языка, русского языка и литературы.

Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию, заявила, что комитет сотрудничает с педагогическими вузами Барнаула и работает со студентами целевого направления. В 2023 году целевой договор заключил 871 студент.

“В течение летнего периода, я думаю, мы эти вакансии закроем”, - сообщила она.

Школа. Учитель. Доска. unsplash.com

Земский миллион

Для привлечения выпускников педагогических вузов в школы в Алтайском крае действуют различные меры поддержки. Одни из них - выплаты молодым специалистам.

Самая большая начисляется по программе “Земский учитель”. Единовременную выплату в размере 1 млн рублей получили 56 специалистов в 2023 году. Тем самым Алтайский край закрыл все предложенные по программе вакансии, отметила министр образования Светлана Говорухина.

Чтобы еще больше мотивировать выпускников трудоустраиваться в сельские школы, в 2023 году Алтайский край значительно увеличил “подъемные” в 12 муниципалитетах края. В прошлом году их получили 65 человек.

Муниципальные подъемные выплачиваются молодым педагогам раз в год. Их предоставляют все районы и города края, а их размер варьируется от 10 до 250 тыс. рублей.

Самые больше выплаты установлены в Павловском (250 тыс. рублей), Залесовском (200 тыс. рублей), Краснощековском (170 тыс. рублей), Шипуновском (150 тыс. рублей) районах. И по 100 тыс. рублей в Курьинском, Змеиногорском, Завьяловском, Целинном, Благовещенском, Шелаболихинском районах и городе Заринске..

Поддерживают и студентов-педагогов. При прохождении производственной практики на базе школ, испытывающих дефицит кадров, практикантам положена стипендия им. А. П. Щекотинского в размере 7,5 тыс. рублей. В прошлом году ее получили 80 человек.

Школа. Учитель. Ученики. unsplash.com

Зарплатные надежды

Выплаты - это хорошо, но все же заменить зарплату педагогам они не могут. Светлана Говорухина заявила, что в 2023 году удалось повысить зарплаты учителям более чем на 11%.

Сегодня средняя заработная плата работников образования Алтайского края составляет 37 734 рублей. По сравнению с 2017 годом, когда учителя получали всего 17 тыс. рублей, это неплохой скачок.

Однако нынешняя сумма далека от ожиданий россиян. В опросе сервиса SuperJob, респонденты назвали идеальный размер заработной платы учителя - 95 тыс. рублей в месяц. Пока что к такому результаты приближены зарплаты преподавателей вузов и научных сотрудников - более 78 тыс. рублей в Алтайском крае.

Согласно данным hh.ru, Алтайский край находится на четвертом месте по размеру зарплат среди регионов Сибирского федерального округа. Для сравнения: первое место занимает Красноярский край. Работодатели готовы платить учителям от 30 тыс. до 60 тыс. рублей. А последнее место досталось Омску, здесь педагоги получают от 22 989 до 45 977 рублей.

Школа. Класс. Доска. Учитель. unsplash.com

Планы министерства

Светлана Говорухина отметила, что работа по улучшению кадрового потенциала учителей продолжится и в 2024 году.

Министр заявила, что будут введены новые меры поддержки классных руководителей, кураторов средних профессиональных организаций и советников директоров по воспитанию. В планах: разработать новую модель оплаты труда, создать дополнительную мотивацию для молодых педагогов и обновить инфраструктуру педагогических вузов.

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