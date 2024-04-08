Ставка на молодость. Какова нехватка учителей в Алтайских школах и как это хотят исправить

В поиске кадров
Как уже упоминалось, сфера образования в Алтайском крае не так сильно изголодалась по специалистам, как та же медицина. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru на 2023 год, на одну вакансию в Алтайском крае приходится, в среднем, 5,5 резюме потенциальных кандидатов. “Это соответствует показателям нормального баланса спроса и предложения на рынке труда (4 – 7,9 резюме на вакансию)”, - отмечают в ведомстве.
Тем не менее нехватка учителей заметна. Если смотреть число вакансий на той же платформе, то на начало апреля больше всего предложений размещено в Барнауле - 100 вакансий. В других городах меньше - в Бийске 13, в Новоалтайске - 4, в Заринске - 2.
Наиболее востребованы в крае учителя математики, физики, информатики, иностранного языка, русского языка и литературы.
Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию, заявила, что комитет сотрудничает с педагогическими вузами Барнаула и работает со студентами целевого направления. В 2023 году целевой договор заключил 871 студент.
“В течение летнего периода, я думаю, мы эти вакансии закроем”, - сообщила она.
Земский миллион
Для привлечения выпускников педагогических вузов в школы в Алтайском крае действуют различные меры поддержки. Одни из них - выплаты молодым специалистам.
Самая большая начисляется по программе “Земский учитель”. Единовременную выплату в размере 1 млн рублей получили 56 специалистов в 2023 году. Тем самым Алтайский край закрыл все предложенные по программе вакансии, отметила министр образования Светлана Говорухина.
Чтобы еще больше мотивировать выпускников трудоустраиваться в сельские школы, в 2023 году Алтайский край значительно увеличил “подъемные” в 12 муниципалитетах края. В прошлом году их получили 65 человек.
Муниципальные подъемные выплачиваются молодым педагогам раз в год. Их предоставляют все районы и города края, а их размер варьируется от 10 до 250 тыс. рублей.
Самые больше выплаты установлены в Павловском (250 тыс. рублей), Залесовском (200 тыс. рублей), Краснощековском (170 тыс. рублей), Шипуновском (150 тыс. рублей) районах. И по 100 тыс. рублей в Курьинском, Змеиногорском, Завьяловском, Целинном, Благовещенском, Шелаболихинском районах и городе Заринске..
Поддерживают и студентов-педагогов. При прохождении производственной практики на базе школ, испытывающих дефицит кадров, практикантам положена стипендия им. А. П. Щекотинского в размере 7,5 тыс. рублей. В прошлом году ее получили 80 человек.
Зарплатные надежды
Выплаты - это хорошо, но все же заменить зарплату педагогам они не могут. Светлана Говорухина заявила, что в 2023 году удалось повысить зарплаты учителям более чем на 11%.
Сегодня средняя заработная плата работников образования Алтайского края составляет 37 734 рублей. По сравнению с 2017 годом, когда учителя получали всего 17 тыс. рублей, это неплохой скачок.
Однако нынешняя сумма далека от ожиданий россиян. В опросе сервиса SuperJob, респонденты назвали идеальный размер заработной платы учителя - 95 тыс. рублей в месяц. Пока что к такому результаты приближены зарплаты преподавателей вузов и научных сотрудников - более 78 тыс. рублей в Алтайском крае.
Согласно данным hh.ru, Алтайский край находится на четвертом месте по размеру зарплат среди регионов Сибирского федерального округа. Для сравнения: первое место занимает Красноярский край. Работодатели готовы платить учителям от 30 тыс. до 60 тыс. рублей. А последнее место досталось Омску, здесь педагоги получают от 22 989 до 45 977 рублей.
Планы министерства
Светлана Говорухина отметила, что работа по улучшению кадрового потенциала учителей продолжится и в 2024 году.
Министр заявила, что будут введены новые меры поддержки классных руководителей, кураторов средних профессиональных организаций и советников директоров по воспитанию. В планах: разработать новую модель оплаты труда, создать дополнительную мотивацию для молодых педагогов и обновить инфраструктуру педагогических вузов.
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