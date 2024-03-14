С правом на ошибку. Как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ в этом году в Алтайском крае

Пересдать ЕГЭ в этом же году впервые смогут более 10 тыс. алтайских выпускников. А родители по желанию сдадут экзамены вместе с детьми. Altapress.ru объясняет, как ГИА изменится для одиннадцатиклассников в 2024-м. И что планируют изменить позже.

Общие моменты

В 2024 году в Алтайском крае итоговая аттестация пройдет во всех 69 муниципалитетах региона. На сдачу ЕГЭ зарегистрировано более 10 тыс. человек, для них будут работать 95 массовых пунктов проведения экзамена (ППЭ). ОГЭ собираются сдавать почти в три раза больше учащихся, примерно 28 тыс. Для них организуют около 160 массовых ППЭ.

Будут работать 15 предметных комиссий, в которых задействовано порядка 500 экспертов.

Об этом 13 марта сообщила на пресс-конференции в Правительстве края заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Фото пресс-службы Министерства образования и науки АК

«В Алтайском крае сегодня созданы все условия, обеспечивающие прежде всего объективность проведения экзамена, — рассказывает Лариса Терновая. — Каждый год меры совершенствуются, ведь объективность и прозрачность — это главное. Все ППЭ обеспечены металлодетекторами и видеонаблюдением. Наша основная цель — соблюдение порядка проведения экзамена. Поэтому на экзамене также присутствуют общественные наблюдатели: аккредитованные родители, общественники, представители муниципальных органов власти, сотрудники отдела государственного контроля и надзора».

Относительно ЕГЭ

Напомним, 29 февраля в обращении к Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на несколько проблем в сфере образования. В частности, глава государства предложил дать выпускникам шанс пересдать один предмет на выбор.

До этого года пересдать сразу же можно было только обязательные предметы: русский язык и математику. Предметы по выбору — только в следующем году в досрочный период.

Проблема не нова. «Фатальность» единого государственного экзамена и невозможность сразу же его пересдать обсуждалась едва ли не с введения системы ГИА. Еще два года назад, например, партия «Новые люди» внесла похожий законопроект. Он предлагал разрешить выпускникам пересдать ЕГЭ в течение одного месяца. Однако тогда такое неудобство и волнение школьников недооценили.

Видеонаблюдение за ЕГЭ. Фото предоставлено пресс-службой компании "Ростелеком"

Ольга Сорокина, начальник отдела государственного контроля и надзора в сфере образования министерства образования и науки Алтайского края, в ходе пресс-конференции также объяснила: по регламенту при пересдаче результат первого экзамена аннулируется, даже если баллы за второй ниже. Однако учитывая то, что этот год — пробный, можно надеяться, что сейчас в комиссии пойдут навстречу выпускнику. Документы на федеральном уровне еще готовятся.

Пока что «второй шанс» дают только один раз и только на один предмет. В перспективе Рособрнадзор не отрицает вероятность пересдачи нескольких экзаменов. Но и точного ответа пока не дал. В комитете Госдумы по просвещению сказали, что сперва посмотрят на результаты нововведений в 2024 году, рассказывает «Коммерсантъ».

Волнуются во время экзаменов не только дети, но и родители. Лариса Терновая напомнила о всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет 27 марта на базе гимназии № 22. Родители смогут на собственном опыте познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ.

"На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ с родителями". educaltai.ru

По словам замминистра, такой «экзамен» позволяет родителям снять стресс перед ГИА. Сам феномен ЕГЭ становится более понятным и менее пугающим. Инициатором акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В 2024 году она пройдет уже в восьмой раз. «Сдавать» в этом году родители будут историю. Регистрироваться для участия можно через комитет по образованию своего муниципалитета.

Главные даты

Совсем скоро стартует досрочный период сдачи экзаменов. Для ОГЭ он начинается 23 апреля. Для ЕГЭ уже на следующей неделе — 22 марта. В нашем крае ОГЭ досрочно собираются сдавать 2 выпускника, ЕГЭ — 17 человек.

В этом году основной период сдачи ЕГЭ будет в период с 23 мая по 18 июня. Резервные дни — с 20 июня по 1 июля. Прием документов в вузы начинается не позднее 20 июня, а 27 июля образовательные организации уже должны опубликовать списки поступающих.

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