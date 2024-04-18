Конференция «Бизнес. Маркетинг. Оldскил» прошла в Барнауле

К началу каждой конференции команда Сообщества маркетологов вместе с руководителем Ольгой Ефимовой придумывает новое название и стиль. В этот раз решили устроить погружение в классические инструменты маркетинга.
Для апрельского события выбрали название «Оldскил». Здесь заключена игра слов. Есть устойчивое выражение олдскулл — старая школа и термин скиллы — навыки. Мы объединили эти понятия, получилось — навыки старой школы. Визуальный символ ковер — отсылка к одному из культовых предметов советского дизайна, — говорит Ольга Ефимова.
У маркетологов, которые посещают конференции Сообщества, не возникает вопроса «Почему я сюда хожу?» Профессиональные мероприятия — это про актуализацию знаний, коммуникацию, наработку связей.
Нескучный формат конференции задавали выступления спикеров и череда интерактивов. О чем говорили? Руководитель своей студии Татьяна Бирюля обозначила цели и задачи стратегического маркетинга. Спикер Антон Усачев завалил аудиторию таблицами и провел связь между маркетологом и отделом продаж. Управляющий партнер агентства A.Studio из Новосибирска Алена Иванова поделилась инструментами создания коммерчески успешного предложения на рынке.
Во втором потоке спикеров выступил руководитель агентства «Группа 12» Максим Сергеев, он познакомил с системой «Цитадель». Руководитель проектов Дмитрий Баянкин показал, как создать баланс между экологическими трендами и привлечением клиентов. Эксперт по развитию бизнеса Татьяна Листратова призвала переосмыслить маркетинг в эпоху доверия, чтобы делать компании жизнестойкими.
Интерактивы «Продай снежинку», «Мозгоштурм» прокачивали скиллы и добавляли эмоций. Обед от Алексея Шефера поддерживал силы участников конференции «Бизнес. Маркетинг. Оldскил» — площадки для единомышленников, любящих свое дело.
Партнеры: проект «Шеф-Еда», вода «Синеводье», рекламно-производственная компания «Зенит», ИТ-решения для бизнеса Profit.
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