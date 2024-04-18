Конференция «Бизнес. Маркетинг. Оldскил» прошла в Барнауле

Третья по счету конференция от Сообщества маркетологов Алтайского края и онлайн-ресурса Рекпортал собралась на площадке центра «Мой бизнес». Идея события — мыслить шире, обмениваться инструментами и двигать рынок маркетинга вперед.

К началу каждой конференции команда Сообщества маркетологов вместе с руководителем Ольгой Ефимовой придумывает новое название и стиль. В этот раз решили устроить погружение в классические инструменты маркетинга.

Для апрельского события выбрали название «Оldскил». Здесь заключена игра слов. Есть устойчивое выражение олдскулл — старая школа и термин скиллы — навыки. Мы объединили эти понятия, получилось — навыки старой школы. Визуальный символ ковер — отсылка к одному из культовых предметов советского дизайна, — говорит Ольга Ефимова.

У маркетологов, которые посещают конференции Сообщества, не возникает вопроса «Почему я сюда хожу?» Профессиональные мероприятия — это про актуализацию знаний, коммуникацию, наработку связей.

Конференция маркетологов. Фото: Анна Зайкова. Конференция маркетологов. Фото: Анна Зайкова. Ольга Ефимова и Татьяна Листратова. Фото: Анна Зайкова.

Нескучный формат конференции задавали выступления спикеров и череда интерактивов. О чем говорили? Руководитель своей студии Татьяна Бирюля обозначила цели и задачи стратегического маркетинга. Спикер Антон Усачев завалил аудиторию таблицами и провел связь между маркетологом и отделом продаж. Управляющий партнер агентства A.Studio из Новосибирска Алена Иванова поделилась инструментами создания коммерчески успешного предложения на рынке.

Татьяна Бирюля и Ольга Ефимова. Фото: Анна Зайкова. Антон Усачев. Фото: Анна Зайкова. Алена Иванова. Фото: Анна Зайкова.

Во втором потоке спикеров выступил руководитель агентства «Группа 12» Максим Сергеев, он познакомил с системой «Цитадель». Руководитель проектов Дмитрий Баянкин показал, как создать баланс между экологическими трендами и привлечением клиентов. Эксперт по развитию бизнеса Татьяна Листратова призвала переосмыслить маркетинг в эпоху доверия, чтобы делать компании жизнестойкими.

Максим Сергеев. Фото Анна Зайкова. Дмитрий Баянкин. Фото Анна Зайкова Конференция маркетологов. Фото Анна Зайкова.

Интерактивы «Продай снежинку», «Мозгоштурм» прокачивали скиллы и добавляли эмоций. Обед от Алексея Шефера поддерживал силы участников конференции «Бизнес. Маркетинг. Оldскил» — площадки для единомышленников, любящих свое дело.

Партнеры: проект «Шеф-Еда», вода «Синеводье», рекламно-производственная компания «Зенит», ИТ-решения для бизнеса Profit.

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