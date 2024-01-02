В новогоднюю ночь случилась крупнейшая вспышка на Солнце. Что из этого следует

В новогоднюю ночь зарегистрирована крупнейшая с 2017 года вспышка на солнце, которую ученые назвали неожиданной. Началась она всего через полчаса после боя курантов в Москве. Как она повлияла на людей, случились ли 1 января магнитные бури и что будет с солнцем дальше? Об этом рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Неожиданная активность солнца

Причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. Столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным, так как наблюдать происходящие здесь процессы ранее было невозможно, сообщили ученые.

Событие произошло на восточном (левом) крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. А при таком расположении влияние на нашу планету полностью исключено, уверены ученые.

К Земле с восточного солнечного края не могут прийти как облака плазмы, вызывающие магнитные бури и полярные сияния.

«Основным воздействием от события стали потоки жесткого рентгеновского излучения высокой мощности, которые уже пришли к Земле и были поглощены верхними слоями атмосферы. Иных воздействий не ожидается», - отметили ученые.

Закатное солнце. Михаил Хаустов

Ждать ли магнитных бурь

Ранее ученые выдали благоприятный геомагнитный прогноз на весь период новогодних каникул. Они оставили его в силе.

Любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях, которые часто сопровождают в прессе такого рода явления, будут в данном конкретном случае недостоверны, объяснили они.

При этом специалисты констатировали нарастающую частоту вспышек и рост их мощности. Это свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности.

Предположительно пик может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год. Сами ученые, правда, не рассказывают, к каким последствиям для Земли может привести повышение активности солнца.

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