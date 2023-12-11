Какая боль: SHAMAN всухую проиграл музыкальную битву с разгромным счетом

Он выступал в паре с преподавателем по сценической речи из Екатеринбурга Татьяной Смирнягиной, указывает Газета.Ru.

Смирнягина и SHAMAN исполнили вместе балладу «Ты моя».

Преподаватель победила со счетом 5:0.

Это был финал. И победительница получила 1 млн рублей.

Есть еще одна победительница — домохозяйка из Химок Виктория Единок. Она пела вместе с Филиппом Киркоровым. И тоже выиграла всухую.

Шоу транслировалось на Первом канале.

Состав жюри

Судят исполнение Лариса Гузеева, Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова.

Между тем в сети приписывают роман с SHAMAN главе ЛБИ Мизулиной. Совсем недавно стала популярной тема ее взаимоотношений с певцом SHAMAN.

Ранее она призналась, что слушает этого певца и гимн России. И больше — никого.

Впоследствии они с SHAMAN несколько раз передали друг другу приветы и вместе исполнили гимн России. В конце концов на мысли о взаимоотношениях натолкнуло еще и то, что она неоднократно выкладывала фото с певцом в своем канале, а также публиковала видео с концерта SHAMAN.

Особое мнение

Ранее известный музыкант заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN и назвал его "кремлевским продуктом". Лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российские исполнители отказываются сотрудничать с певцом SHAMAN из-за неискренности артиста.

Очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать, заявил музыкант. Однако не назвал, кто именно так поступил.

Также Киселев назвал SHAMAN кремлевским продуктом, но при этом никак не помогает армии.