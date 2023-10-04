Как подготовить дачу к зимнему периоду

Особенно важно удалить воду из батарей, чтобы они не повредились. Если там останется жидкость, то во время промерзания трубы и бочки унитаза лопнут. Об этом сообщает «Российская газета».
Также эксперты рекомендуют поддерживать тепло в доме на протяжении всей зимы. При этом рекомендуется отключить все электричество.
Если крыша протекает, то ее следует заделать заранее. А в теплицах нужно установить дополнительную опору, чтобы снег не сломал сооружение.
От вредителей помогут герметичные пакеты. Просто заверните туда всю еду и важную одежду.