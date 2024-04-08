От "Ну, погоди!" до "Ёжика в тумане": золотая коллекция советской мультипликации

8 апреля отмечается добрый и весёлый праздник - День российской анимации. Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма - "Прекрасная Люканида". Широкая публика впервые в истории увидела отечественную анимационную картину. Наши аниматоры создавали лучшие в мире мультфильмы.

Что нам их "Шреки", да "Миньоны", когда в России полно своих замечательных мультов! Мистическим образом мультипликация в СССР обернулась едва ли не самым вольным творческим жанром. Мастерам акварели дозволялась самая высокая степень попустительства и наименее жёсткий контроль. На свет появлялись и авангардные, и экспериментальные, и обличительно-карикатурные мультики, даже мистика! Но данный список посвящается не тем изысканным творениям отечественных мультипликаторов вроде "Контакта" или "Старик и море", а самым любимым и народным.

1. "Снежная Королева" (1957)

"Снежная Королева". Скриншот

Советский мультфильм, снятый по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Он стал популярным не только в России, но и за рубежом: в 1960-1970-е годы экранизацию перевели на множество языков, в том числе английский, немецкий, итальянский, французский, шведский и испанский. В озвучке персонажей мультфильма для западных стран принимали участие самые известные и талантливые актёры: Например, во французской версии голосом Катрин Денёв говорит Снежная королева.

2. "Трое из Простоквашино" (1978)

Рассказ о том, как очень умный мальчик по имени дядя Федор сбежал из дома. В отличие от современных подростков, он не рванул на курорт, не завис в интернет-клубе, а поехал возрождать село. Родители нашли своего мальчика

вполне благополучным зажиточным фермером, с коровой, прижимистым котом и энергичной собакой. Ну, а то, что он простудился вначале - так с кем не бывает? Несмотря на то что облик главных героев периодически менялся, любителей мультика это не смущало. А диалоги героев уже давно разлетелись на цитаты и не устаревают. "Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" - очень злободневная для современных чиновников фразочка!

3. "Бременские музыканты" (1969)

"Бременские музыканты". Скриншот

Пока диснеевские принцессы носили кринолины и танцевали на балах с чудовищами, принцесса из советского мультфильма выбрала отчаянное красное мини и примкнула к милым хиппи в дырявом фургоне. Мультик для тех, кто любит хорошую музыку. Она - большая часть успеха картины Инессы Ковалевской. Режиссёр планировала, что героев будут озвучивать множество извесных актёров, к примеру, Зиновий Гердт и Олег Янковский. Однако на студию явился только Олег Анофриев, который должен был исполнять только партию Трубадура. И Анофриева стали пробовать на все партии. Актёр не подошёл только на роль Принцессы, не хватило диапазона.

4. "Конёк-горбунок" (1947/1975)

Мультфильм режиссёра Ивана Иванова-Вано высоко оценивал и показывал своим художникам сам Дисней. Это неудивительно: у картины очень самобытный стиль, основанный на мотивах русского изобразительного искусства и зодчества. Существует две версии мультфильма - 1947 и 1975 годов, в которых есть некоторые сюжетные отличия.

5. "Ну, погоди!" (1969)

"Ну, погоди!" Скриншот

Любимый многими мультсериал, где хулиган волк бесконечно гоняет благообразного отличника-зайца, но никак не догонит, зато регулярно попадает в идиотские ситуации. Вячеслав Котеночкин планировал к участию Владимира Высоцкого и делал с ним пробы. Но цензура была неумолима - бард под запретом. Поэтому на роль утвердили Анатолия Папанова. Но отсыл к Высоцкому имеется - в одной из серий Волк насвистывает мелодию песни из фильма "Вертикаль". А ещё волк курит и носит вызывающие брюки-клеш!

6. "Каникулы Бонифация" (1965)

Режиссёр Фёдор Хитрук считал эту работу в какой-то степени автобиографичной. Потому что, по его мнению, каждый мультипликатор - это Бонифаций. Все проблемы, неудачи меркнут, когда видишь счастливые лица детей, которые смотрят мультфильмы. Детский смех - лучшая награда и отдых. Кстати, мультфильм "Каникулы Бонифация" имеет множество международных наград.

7. "Крокодил Гена и Чебурашка" (1969-1983)

""Крокодил Гена и Чебурашка". Скриншот

Популярность Чебурашки во всем мире не знает границ. Персонаж, созданный Романом Качановым и Эдуардом Успенским, пожалуй, один из самых узнаваемых героев в мире. Наверное, это единственный кукольный мультик, который не вызывал у советских детей разочарованной зевоты - настолько он милый. История про настоящую дружбу и про то, что завести друзей можно и во взрослом возрасте. Мадам Шапокляк - отличный пример антиэйджизма.

8. "Жил-был пёс" (1982)

Удивительный мультфильм, в котором главные герои говорят ровно 20 фраз (мы посчитали!). А ведь сценарий фильма по мотивам украинской народной сказки режиссёр Эдуард Назаров писал целый год. Тот факт, что старый пёс, выгнанный из дома, намеревался повеситься, нисколько не умаляет прелести всей истории, а фразы "Щас спою" и "Ты заходи, если что" давно стали крылатыми. Серому Волку из этого мультфильма даже установили памятник! Персонаж увековечен в бронзе, весит 200 кг и находится в Томске.

9. "Ёжик в тумане" (1975)

"Ёжик в тумане". Скриншот

История о том, как Ёжик заблудился в густом тумане по дороге к Медвежонку, считается классикой жанра не только в России, но и во всём мире. "В "Ёжике в тумане" Норштейн говорит о первом соприкосновении с таинствами бытия, о загадочности всего сущего, о нелепой трагичности, существующей в мире, и о конечной его доброте. Этот фильм, полный тончайших психологических нюансов, свидетельствует, что нет таких оттенков человеческих чувств, которые невозможно было бы выразить средствами кукольной мультипликации", - говорил Иосиф Бродский.



В 2003 году творение Юрия Норштейна по результатам опроса критиков и мультипликаторов из разных стран признали лучшим мультфильмом всех времён и народов. Основой для мультипликационного фильма послужила сказка Сергея Козлова, а после успеха "Ёжика" было создано ещё несколько короткометражных экранизаций. Есть мнение, что прототипом облика главного героя послужил профиль певицы и драматурга Людмилы Петрушевской. Озвучивала Ежика актриса Мария Виноградова, голосом которой говорил также дядя Фёдор из Простоквашино.

10. "Варежка" (1967)

Если сильно о чём-то мечтать - желание обязательно сбудется. Так случилось и у девочки, которая очень хотела собаку, но мама не разрешала её заводить. И тогда обычная варежка превратилась в самого настоящего щенка.

11. "Золотая антилопа" (1954)

"Золотая антилопа". Скриншот

Очень красиво нарисованный мультфильм Льва Атаманова по мотивам индийских сказок, наглядно объясняющий, почему жадничать не очень-то дальновидно - может плохо закончиться. А вот дружить с животными как раз хорошо.

12. "Малыш и Карлсон" (1968)

Мультик, который подарил сегодняшним взрослым множество цитат на самые разные случаи жизни - тут и "спокойствие, только спокойствие", и "а я сошла с ума, какая досада", и "ты должен стать мне родной матерью". Несмотря на то, что при ближайшем рассмотрении этот летающий толстяк обладает не слишком симпатичным характером, а порой и ведёт себя просто отвратительно, без него Малышу с его вечно занятыми родителями пришлось бы совсем туго. Родители, делайте жизнь своих детей веселее, тогда не будет сомнительных воображаемых друзей!

13. "Возвращение блудного попугая" (1988)

"Возвращение блудного попугая". Скриншот

Главный герой - эксцентричный попугай, требующий повышенного внимания. Как настоящий подросток Кеша хочет свободы и независимости, но получив её, понимает, что дома, в общем-то, гораздо лучше. По оценкам экспертов, мультфильм больше любят взрослые, чем дети. Но крылатые фразы из него знают практически все.

14. "Домовёнок Кузя" (1986)

Чтобы в доме было уютно, хорошо и богато, в нём должен жить домовой (или два), и чем более рачительным и сообразительным будет ваш жилец, тем лучше для вас. Этот мультик - практическое руководство по домовятоведению: где найти, как обустроить, как общаться, почему не бояться. И Кузя такой хорошенький, ну сил нет.

15. "Винни-Пух" (1969)

"Винни-Пух". Скриншот.

Первая экранизация книги о Винни-Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: в начале 60-х годов было выпущено несколько серий о забавном медвежонке и его друзьях. До начала работы над отечественным "Винни-Пухом" Фёдор Хитрук не видел диснеевской версии. Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Всё, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего. Так как советские мультфильмы были созданы без учёта принадлежащих студии Диснея исключительных прав на экранизацию, их показ за рубежом, к сожалению, был невозможен.



Кстати, когда на Западе узнали, что в Советском Союзе взялись за перевод, а потом и за экранизацию Винни-Пуха, некоторые деятели искусства и культуры представили себе невесть что. Например, писательница Памела Трэверс, автор книги о Мэри Поппинс, сказала следующее: "Одному Богу известно, во что превратили Винни-Пуха эти русские. Но я точно знаю: они нарядили его комиссаром, нацепили на него патронташ и сунули его в ботфорты".

16. "Как львёнок и черепаха пели песню" (1974)

"Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, всё лежу и лежу и на солнышко гляжу". Каждое лето слова этой песенки всплывают в голове даже взрослых людей, хоть многие этот мультик видели последний раз много лет назад. Но отрисованные в "Союзмультфильме" образы любимых героев - львенка и черепахи - запомнились навсегда.

17. "Бобик в гостях у Барбоса" (1977)

"Бобик в гостях у Барбоса". Скриншот.

Наверняка все собачники, которые видели этот мультик, хоть раз подозревали своего любимца в том, что он ведёт себя, как Барбос: приглашает в дом друзей и рассказывает им, что он хозяина за непослушание гоняет веником.

18. "Котёнок по имени Гав" (1976-1982)

Беспородный котенок по имени Гав постоянно попадал в неприятности из-за своей открытости и доверчивости. Он готов идти навстречу неприятностям, потому что дворовый кот сказал, что они его ждут, он умеет правильно делить сосиски и не усложнять простые вещи. Пожалуй, этот мультик будет полезен и для взрослых, чтобы поучиться непосредственности и простому отношению к жизни.

19. "38 попугаев" (1976)

"38 попугаев". Скриншот.

Неугомонная мартышка, которая предлагает посчитать удава в попугаях, была одной из любимых героинь детства у многих, кто хоть раз смотрел мультик "38 попугаев. В большинстве серий животные - мартышка, слоненок, попугай, удав - решают какие-либо забавные задачи.

20. "Волк и телёнок" (1984)

Невероятно трогательный мультик. Эти десять минут, которые длится мультик, бесценны. В нём столько жизненных уроков, необходимых детям! Он учит дружить, любить, защищать, быть честным, отважным и ещё много чему хорошему. А свои голоса главным героям подарили талантливые актеры, участие которых делает мультик ещё более привлекательным: Олег Табаков, Ольга Громова, Владимир Винокур, Всеволод Ларионов.

21. "Пластилиновая ворона" (1981)

"Пластилиновая ворона". Скриншот.

Фильм Александра Татарского, на создание которого ушло 800 килограмм пластилина, получил 25 25 советских и международных наград. У ленты было рабочее название "Ёлки-палки, лес густой". Роль рассказчика планировалось отдать Лие Ахеджаковой. Она даже озвучила мультфильм, но режиссёру не понравилось. В итоге обе роли - и мужика, и сказочника - отдали Станиславу Садальскому. Песня "А может быть ворона", по признанию Геннадия Гладкова, была написана всего за полчаса. И изначально она должна была звучать в обычном темпе. Но ускорить пришлось из-за того, что режиссёр не проследил за временем, отведенным на фильм и получилось это фирменное "мультяшное" звучание.

22. "Приключения капитана Врунгеля" (1976)

Бравый моряк Христофор Бонифатьевич ещё не успел отплыть от причала, отправляясь в кругосветное плавание, как начинаются проблемы: то шулер на борту, то итальянская мафия преследует. А яхта "Беда" стала чем-то вроде

символа для вечно сомневающихся: к некоторым делам лучше вообще не приступать, не выйдет из этого ничего хорошего.

23. "Тайна третьей планеты" (1981)

"Тайна третьей планеты". Скриншот.

Идеальный образец жанра научной фантастики: космический корабли бороздят, что положено бороздить, персонажи одеты идеально футуристически, положительные герои отличаются ловкостью, прозорливостью и интеллектом. С цитатами тоже неплохо: "Я же просил 400 капель, а тут 402!" - классика!

24. "Летучий корабль" (1979)

Настоящий мюзикл: над песнями для этой истории работали Юрий Энтин, Максим Дунаевский и ансамбль "Фестиваль", а трубочист Иванушка - это Михаил Боярский. Но нам, разумеется, больше нравится водяной - Папанов: очень уж душевно поёт.

25. "Вовка в тридесятом царстве" (1965)

"Вовка в тридесятом царстве". Скриншот.

Мультфильм был создан в 1965 году, но с тех пор совершенно не потерял актуальности. Рассказ о том, как ленивый разбалованный мальчик с помощью героев русских сказок перевоспитывается, по-прежнему вдохновляет родителей. Но дети почему-то смеются и повторяют: "Хочешь - мороженое, хочешь - пироооооженое! Красота!".

26. "Следствие ведут Колобки" (1986)

Детектив, нарисованный по мотивам телесериала про знатоков. Налицо преступное деяние - украден слон редкий, полосатый. К счастью, преступник легкомысленно раскидал улики, так что деловитые круглые сыщики азартно расследуют всё, до чего дотянутся. С помощью цитат из этого мультика можно довольно долго вести вполне связный разговор. Аналогично, шеф!

27. "Приключения поросёнка Фунтика" (1986)

"Приключения поросёнка Фунтика". Скриншот.

Мультифильм, состоящий сплошь из острых тем: благотворительность, краудфандинг, киднеппинг, сговор бизнеса и власти и так далее. Дядюшка Мокус терпеть не может обманщиков, зато благосклонно относится к юным талантливым поросятам.

28. "Петя и Красная Шапочка" (1958)

Вот что бывает, когда советская пропаганда прикладывает свою руку к французской сказке, где всех едят направо и налево. На самом деле, получилось отлично: настоящий пионер Петя Иванов действует быстро, решительно и хладнокровно, спасая всех от хищника. Разведчиком будет, наверное, когда вырастет.