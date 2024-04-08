От "Ну, погоди!" до "Ёжика в тумане": золотая коллекция советской мультипликации

Что нам их "Шреки", да "Миньоны", когда в России полно своих замечательных мультов! Мистическим образом мультипликация в СССР обернулась едва ли не самым вольным творческим жанром. Мастерам акварели дозволялась самая высокая степень попустительства и наименее жёсткий контроль. На свет появлялись и авангардные, и экспериментальные, и обличительно-карикатурные мультики, даже мистика! Но данный список посвящается не тем изысканным творениям отечественных мультипликаторов вроде "Контакта" или "Старик и море", а самым любимым и народным.
1. "Снежная Королева" (1957)
Советский мультфильм, снятый по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Он стал популярным не только в России, но и за рубежом: в 1960-1970-е годы экранизацию перевели на множество языков, в том числе английский, немецкий, итальянский, французский, шведский и испанский. В озвучке персонажей мультфильма для западных стран принимали участие самые известные и талантливые актёры: Например, во французской версии голосом Катрин Денёв говорит Снежная королева.
2. "Трое из Простоквашино" (1978)
Рассказ о том, как очень умный мальчик по имени дядя Федор сбежал из дома. В отличие от современных подростков, он не рванул на курорт, не завис в интернет-клубе, а поехал возрождать село. Родители нашли своего мальчика
вполне благополучным зажиточным фермером, с коровой, прижимистым котом и энергичной собакой. Ну, а то, что он простудился вначале - так с кем не бывает? Несмотря на то что облик главных героев периодически менялся, любителей мультика это не смущало. А диалоги героев уже давно разлетелись на цитаты и не устаревают. "Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" - очень злободневная для современных чиновников фразочка!
3. "Бременские музыканты" (1969)
Пока диснеевские принцессы носили кринолины и танцевали на балах с чудовищами, принцесса из советского мультфильма выбрала отчаянное красное мини и примкнула к милым хиппи в дырявом фургоне. Мультик для тех, кто любит хорошую музыку. Она - большая часть успеха картины Инессы Ковалевской. Режиссёр планировала, что героев будут озвучивать множество извесных актёров, к примеру, Зиновий Гердт и Олег Янковский. Однако на студию явился только Олег Анофриев, который должен был исполнять только партию Трубадура. И Анофриева стали пробовать на все партии. Актёр не подошёл только на роль Принцессы, не хватило диапазона.
4. "Конёк-горбунок" (1947/1975)
Мультфильм режиссёра Ивана Иванова-Вано высоко оценивал и показывал своим художникам сам Дисней. Это неудивительно: у картины очень самобытный стиль, основанный на мотивах русского изобразительного искусства и зодчества. Существует две версии мультфильма - 1947 и 1975 годов, в которых есть некоторые сюжетные отличия.
5. "Ну, погоди!" (1969)
Любимый многими мультсериал, где хулиган волк бесконечно гоняет благообразного отличника-зайца, но никак не догонит, зато регулярно попадает в идиотские ситуации. Вячеслав Котеночкин планировал к участию Владимира Высоцкого и делал с ним пробы. Но цензура была неумолима - бард под запретом. Поэтому на роль утвердили Анатолия Папанова. Но отсыл к Высоцкому имеется - в одной из серий Волк насвистывает мелодию песни из фильма "Вертикаль". А ещё волк курит и носит вызывающие брюки-клеш!
6. "Каникулы Бонифация" (1965)
Режиссёр Фёдор Хитрук считал эту работу в какой-то степени автобиографичной. Потому что, по его мнению, каждый мультипликатор - это Бонифаций. Все проблемы, неудачи меркнут, когда видишь счастливые лица детей, которые смотрят мультфильмы. Детский смех - лучшая награда и отдых. Кстати, мультфильм "Каникулы Бонифация" имеет множество международных наград.
7. "Крокодил Гена и Чебурашка" (1969-1983)
Популярность Чебурашки во всем мире не знает границ. Персонаж, созданный Романом Качановым и Эдуардом Успенским, пожалуй, один из самых узнаваемых героев в мире. Наверное, это единственный кукольный мультик, который не вызывал у советских детей разочарованной зевоты - настолько он милый. История про настоящую дружбу и про то, что завести друзей можно и во взрослом возрасте. Мадам Шапокляк - отличный пример антиэйджизма.
8. "Жил-был пёс" (1982)
Удивительный мультфильм, в котором главные герои говорят ровно 20 фраз (мы посчитали!). А ведь сценарий фильма по мотивам украинской народной сказки режиссёр Эдуард Назаров писал целый год. Тот факт, что старый пёс, выгнанный из дома, намеревался повеситься, нисколько не умаляет прелести всей истории, а фразы "Щас спою" и "Ты заходи, если что" давно стали крылатыми. Серому Волку из этого мультфильма даже установили памятник! Персонаж увековечен в бронзе, весит 200 кг и находится в Томске.
9. "Ёжик в тумане" (1975)
История о том, как Ёжик заблудился в густом тумане по дороге к Медвежонку, считается классикой жанра не только в России, но и во всём мире. "В "Ёжике в тумане" Норштейн говорит о первом соприкосновении с таинствами бытия, о загадочности всего сущего, о нелепой трагичности, существующей в мире, и о конечной его доброте. Этот фильм, полный тончайших психологических нюансов, свидетельствует, что нет таких оттенков человеческих чувств, которые невозможно было бы выразить средствами кукольной мультипликации", - говорил Иосиф Бродский.
В 2003 году творение Юрия Норштейна по результатам опроса критиков и мультипликаторов из разных стран признали лучшим мультфильмом всех времён и народов. Основой для мультипликационного фильма послужила сказка Сергея Козлова, а после успеха "Ёжика" было создано ещё несколько короткометражных экранизаций. Есть мнение, что прототипом облика главного героя послужил профиль певицы и драматурга Людмилы Петрушевской. Озвучивала Ежика актриса Мария Виноградова, голосом которой говорил также дядя Фёдор из Простоквашино.
10. "Варежка" (1967)
Если сильно о чём-то мечтать - желание обязательно сбудется. Так случилось и у девочки, которая очень хотела собаку, но мама не разрешала её заводить. И тогда обычная варежка превратилась в самого настоящего щенка.
11. "Золотая антилопа" (1954)
Очень красиво нарисованный мультфильм Льва Атаманова по мотивам индийских сказок, наглядно объясняющий, почему жадничать не очень-то дальновидно - может плохо закончиться. А вот дружить с животными как раз хорошо.
12. "Малыш и Карлсон" (1968)
Мультик, который подарил сегодняшним взрослым множество цитат на самые разные случаи жизни - тут и "спокойствие, только спокойствие", и "а я сошла с ума, какая досада", и "ты должен стать мне родной матерью". Несмотря на то, что при ближайшем рассмотрении этот летающий толстяк обладает не слишком симпатичным характером, а порой и ведёт себя просто отвратительно, без него Малышу с его вечно занятыми родителями пришлось бы совсем туго. Родители, делайте жизнь своих детей веселее, тогда не будет сомнительных воображаемых друзей!
13. "Возвращение блудного попугая" (1988)
Главный герой - эксцентричный попугай, требующий повышенного внимания. Как настоящий подросток Кеша хочет свободы и независимости, но получив её, понимает, что дома, в общем-то, гораздо лучше. По оценкам экспертов, мультфильм больше любят взрослые, чем дети. Но крылатые фразы из него знают практически все.
14. "Домовёнок Кузя" (1986)
Чтобы в доме было уютно, хорошо и богато, в нём должен жить домовой (или два), и чем более рачительным и сообразительным будет ваш жилец, тем лучше для вас. Этот мультик - практическое руководство по домовятоведению: где найти, как обустроить, как общаться, почему не бояться. И Кузя такой хорошенький, ну сил нет.
15. "Винни-Пух" (1969)
Первая экранизация книги о Винни-Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: в начале 60-х годов было выпущено несколько серий о забавном медвежонке и его друзьях. До начала работы над отечественным "Винни-Пухом" Фёдор Хитрук не видел диснеевской версии. Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Всё, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего. Так как советские мультфильмы были созданы без учёта принадлежащих студии Диснея исключительных прав на экранизацию, их показ за рубежом, к сожалению, был невозможен.
Кстати, когда на Западе узнали, что в Советском Союзе взялись за перевод, а потом и за экранизацию Винни-Пуха, некоторые деятели искусства и культуры представили себе невесть что. Например, писательница Памела Трэверс, автор книги о Мэри Поппинс, сказала следующее: "Одному Богу известно, во что превратили Винни-Пуха эти русские. Но я точно знаю: они нарядили его комиссаром, нацепили на него патронташ и сунули его в ботфорты".
16. "Как львёнок и черепаха пели песню" (1974)
"Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, всё лежу и лежу и на солнышко гляжу". Каждое лето слова этой песенки всплывают в голове даже взрослых людей, хоть многие этот мультик видели последний раз много лет назад. Но отрисованные в "Союзмультфильме" образы любимых героев - львенка и черепахи - запомнились навсегда.
17. "Бобик в гостях у Барбоса" (1977)
Наверняка все собачники, которые видели этот мультик, хоть раз подозревали своего любимца в том, что он ведёт себя, как Барбос: приглашает в дом друзей и рассказывает им, что он хозяина за непослушание гоняет веником.
18. "Котёнок по имени Гав" (1976-1982)
Беспородный котенок по имени Гав постоянно попадал в неприятности из-за своей открытости и доверчивости. Он готов идти навстречу неприятностям, потому что дворовый кот сказал, что они его ждут, он умеет правильно делить сосиски и не усложнять простые вещи. Пожалуй, этот мультик будет полезен и для взрослых, чтобы поучиться непосредственности и простому отношению к жизни.
19. "38 попугаев" (1976)
Неугомонная мартышка, которая предлагает посчитать удава в попугаях, была одной из любимых героинь детства у многих, кто хоть раз смотрел мультик "38 попугаев. В большинстве серий животные - мартышка, слоненок, попугай, удав - решают какие-либо забавные задачи.
20. "Волк и телёнок" (1984)
Невероятно трогательный мультик. Эти десять минут, которые длится мультик, бесценны. В нём столько жизненных уроков, необходимых детям! Он учит дружить, любить, защищать, быть честным, отважным и ещё много чему хорошему. А свои голоса главным героям подарили талантливые актеры, участие которых делает мультик ещё более привлекательным: Олег Табаков, Ольга Громова, Владимир Винокур, Всеволод Ларионов.
21. "Пластилиновая ворона" (1981)
Фильм Александра Татарского, на создание которого ушло 800 килограмм пластилина, получил 25 25 советских и международных наград. У ленты было рабочее название "Ёлки-палки, лес густой". Роль рассказчика планировалось отдать Лие Ахеджаковой. Она даже озвучила мультфильм, но режиссёру не понравилось. В итоге обе роли - и мужика, и сказочника - отдали Станиславу Садальскому. Песня "А может быть ворона", по признанию Геннадия Гладкова, была написана всего за полчаса. И изначально она должна была звучать в обычном темпе. Но ускорить пришлось из-за того, что режиссёр не проследил за временем, отведенным на фильм и получилось это фирменное "мультяшное" звучание.
22. "Приключения капитана Врунгеля" (1976)
Бравый моряк Христофор Бонифатьевич ещё не успел отплыть от причала, отправляясь в кругосветное плавание, как начинаются проблемы: то шулер на борту, то итальянская мафия преследует. А яхта "Беда" стала чем-то вроде
символа для вечно сомневающихся: к некоторым делам лучше вообще не приступать, не выйдет из этого ничего хорошего.
23. "Тайна третьей планеты" (1981)
Идеальный образец жанра научной фантастики: космический корабли бороздят, что положено бороздить, персонажи одеты идеально футуристически, положительные герои отличаются ловкостью, прозорливостью и интеллектом. С цитатами тоже неплохо: "Я же просил 400 капель, а тут 402!" - классика!
24. "Летучий корабль" (1979)
Настоящий мюзикл: над песнями для этой истории работали Юрий Энтин, Максим Дунаевский и ансамбль "Фестиваль", а трубочист Иванушка - это Михаил Боярский. Но нам, разумеется, больше нравится водяной - Папанов: очень уж душевно поёт.
25. "Вовка в тридесятом царстве" (1965)
Мультфильм был создан в 1965 году, но с тех пор совершенно не потерял актуальности. Рассказ о том, как ленивый разбалованный мальчик с помощью героев русских сказок перевоспитывается, по-прежнему вдохновляет родителей. Но дети почему-то смеются и повторяют: "Хочешь - мороженое, хочешь - пироооооженое! Красота!".
26. "Следствие ведут Колобки" (1986)
Детектив, нарисованный по мотивам телесериала про знатоков. Налицо преступное деяние - украден слон редкий, полосатый. К счастью, преступник легкомысленно раскидал улики, так что деловитые круглые сыщики азартно расследуют всё, до чего дотянутся. С помощью цитат из этого мультика можно довольно долго вести вполне связный разговор. Аналогично, шеф!
27. "Приключения поросёнка Фунтика" (1986)
Мультифильм, состоящий сплошь из острых тем: благотворительность, краудфандинг, киднеппинг, сговор бизнеса и власти и так далее. Дядюшка Мокус терпеть не может обманщиков, зато благосклонно относится к юным талантливым поросятам.
28. "Петя и Красная Шапочка" (1958)
Вот что бывает, когда советская пропаганда прикладывает свою руку к французской сказке, где всех едят направо и налево. На самом деле, получилось отлично: настоящий пионер Петя Иванов действует быстро, решительно и хладнокровно, спасая всех от хищника. Разведчиком будет, наверное, когда вырастет.