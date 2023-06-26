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Без слёз и волос: выбираем лучший способ эпиляции к отпуску

Зачем Андрей Бурковский лезет людям под кожу

Сегодня, 26 июня, в эфире НТВ состоится телевизионная премьера оригинального сериала онлайн-кинотеатра START "Медиатор". Главную роль - талантливого манипулятора Андрея Павлова - исполнил Андрей Бурковский. Также в картине задействованы Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова и другие.

Сериал "Медиатор".
Сериал "Медиатор".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Андрей Павлов - профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идёт от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает - за очень большие деньги.

Сериал &quot;Медиатор&quot;.
Сериал "Медиатор".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Медиатор&quot;.
Сериал "Медиатор".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Медиатор&quot;.
Сериал "Медиатор".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Медиатор&quot;.
Сериал "Медиатор".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Медиатор&quot;.
Сериал "Медиатор".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Взять в заложницы непокорную дочь коллеги, обмотав её скотчем, и сочинить легенду про убийцу, который её преследует. Притвориться мужем клиентки на похоронах её отца и манипулировать убитым горем братом. Заставить человека с оружием отпустить заложников и подтолкнуть того к самоубийству, чтобы не пострадали другие - обычные рабочие будни Павлова. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве - это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. Он видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Но договориться с самим собой - непростая задача даже для такого ловкого манипулятора...

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