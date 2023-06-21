О чём сериал "Феникс" на НТВ и кто там играет

В среду, 21 июня, в эфире НТВ состоится премьера остросюжетного детектива "Феникс". Главную роль в многосерийной картине исполнил актёр театра и кино Константин Адаев. По словам создателей, "это история о том, как ведут себя люди в драматической ситуации".

Иван Колесников (Константин Адаев) ведёт тихую жизнь в городке Кировске, где владеет небольшим кафе. Когда в его заведении внезапно появляются бандиты, Иван, защищая жену, становится невольным убийцей налётчиков. Беда не приходит одна: вскоре к нему приходят серьёзные люди под предводительством Андреаса (Максим Радугин), зятя и правой руки криминального босса Приморска - Костаса (Виктор Тереля). Андреас в курсе тайны Колесникова, который много лет выдаёт себя за другого человека.

Сериал "Феникс". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Феникс". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Феникс". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Феникс". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Феникс". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Мне кажется, что каждый человек в душе немного феникс. Просто разница в том, что кто-то думает, а кто-то делает. Всё зависит от обстоятельств. Если возникают обстоятельства, которые способствуют раскрытию способностей и возможностей, и человек это делает, то он поднимается на ступень выше самого себя и достигает поставленных целей. Я надеюсь, что каждый в нашей истории найдёт маленькое вдохновение для своих новых подвигов и сделает всё, что от него зависит, и даже больше", - уверен Константин Адаев, исполнитель главной роли.

Сериал "Феникс". Пресс-служба телеканала НТВ.

На протяжение всей истории зрителей ждут острые драматические ситуации и непредсказуемые повороты сюжета, которые будут держать в напряжении до последнего эпизода.



Съёмки проходили в Минске и на натурных площадках киностудии "Беларусьфильм". Зрители увидят старинные усадьбы, роскошные загородные комплексы, а также много трюков, в том числе погоня с последующим переворотом автомобиля и взрывом, перестрелка в карьерах и даже подводные съёмки. Многие из трюков Константин Адаев делал сам, ведь свою карьеру в кино он начинал как каскадёр.