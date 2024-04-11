В новых сериях "Папиных дочек" за сердце Веника развернётся настоящая борьба

Всё новое - хорошо забытое старое, а уже имеющиеся сюжеты отлично ложатся на современные реалии. В сентябре прошлого года СТС выпустил продолжение культового российского сериала "Папины дочки". Перезапуск ситкома сопровождал нешуточный ажиотаж - фанатов и хейтеров интересовало, что ещё могут придумать создатели, ведь финальные сезоны оригинального шоу оставили неоднозначное впечатление. К счастью, возвращение полюбившихся героев пришлось по вкусу зрителям: первый сезон комедии только в телеэфире посмотрели 37 млн зрителей! А 15 апреля на СТС выходит долгожданное продолжение приключений нового поколения семьи Васнецовых.

Счастливы вместе

Оригинальные "Папины дочки" не были выдающимся ситкомом, но отлично попадали в дух времени - относительно счастливых российских 2000-х, когда слова "геополитика" и "санкции" ещё не вселяли такой тревожности. Благодаря милым и очаровательным героям авторы создали достойную комедию о том, что все невзгоды и проблемы можно решить - были бы рядом близкие люди.

Детки новые - бедки старые

Главным героем продолжения стал Вениамин (Филипп Бледный), тот самый Веник, жизнь которого переворачивается с ног на голову. Накануне празднования очередной годовщины свадьбы сбегает его супруга Даша, оставив прощальную записку и... четырёх дочерей! Теперь Веник, как и его тесть 15 лет назад, должен воспитывать детей самостоятельно.

Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС.

Помогают герою старые знакомые - неунывающие сёстры Васнецовы, чьи судьбы также претерпели немалые изменения. Маша (Мирослава Карпович) теперь руководит салоном красоты и вечно находится в поисках "того самого". Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) стала успешным адвокатом, а на её сердце претендует друг Васильевых Борис (Алексей Демидов). В личной жизни Вениамина всё тоже не так просто: за его расположение борются сразу две героини в исполнении Юлии Франц ("Кухня. Война за отель", "Гоголь") и Ксении Тепловой ("ИП Пирогова", "Гранд"). Но, пожалуй, главным открытием продолжения стали новые дочки: Соня (Полина Денисова), Лиза (Виталия Корниенко), Диана (Ева Смирнова) и Арина (Полина Айнутдинова).

Спустя полгода

В новых сериях, показ которых начнётся 15 апреля, Веник продолжит оттачивать бытовые и родительские навыки, параллельно разбираясь с карьерой и личной жизнью. Дочки продолжат подкидывать новые проблемы.

Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС.

Соня ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза и Диана соперничают во всём, а чрезмерная самостоятельность Арины чуть не приводит к катастрофе. К счастью, на помощь всегда приходят Васнецовы, а Тамара и школьный психолог (Ксения Теплова) неожиданно тоже сближаются с Васильевыми.

"Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС.

Приятным сюрпризом станет возвращение лучшего друга Сергея Васнецова - стоматолога Антонова, которого играет Александр Самойленко. "Казалось бы, прошло много лет, а зритель не меняется: ему всё так же нравятся добрые истории с хорошим финалом, - признаётся актёр. - Нет ничего важнее семьи, и я рад быть частью проекта, который напоминает об этом".

Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки. Новые". Пресс-служба телеканала СТС.

В новом сезоне зрителей ждут яркие камео Влада А4 и Ильи Авербуха, который снимался вместе с супругой Лизой Арзамасовой. "Как и "Ледниковый период", "Папины дочки" стали культовыми для своего поколения, - говорил хореограф. - Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актёром. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне. В "Папиных дочках" я сыграл самого себя, а всё остальное сделала Лиза. Думаю, справился, но карьеру киноактёра начинать не намерен".