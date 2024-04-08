8 апреля
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Светлана Колпакова бросила неверного мужа и устроилась в таксопарк

Сегодня, 8 апреля, на телеканале "Россия 1" состоится премьера многосерийной мелодрамы "Алла-такси", которую ранее получили возможность увидеть пользователи медиаплатформы "Смотрим". Главные роли в новом сериале режиссёра Рауфа Кубаева исполнили: Светлана Колпакова, Александр Михайлов, Роман Мадянов, Ольга Прокофьева, Андрей Чернышов, Марат Башаров, Евгений Миллер и Юлия Такшина.

Сериал "Алла-такси".
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".

Алла (Светлана Колпакова) живёт в деревне, она давно замужем за дальнобойщиком Васей (Андрей Чернышов) и воспитывает сына Юру. Уличив мужа в измене, героиня уходит от него. Но свекровь Зинаида (Ольга Прокофьева), могущественная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать сына и запрещает ей видеться с ним. Оставшись без семьи и без средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк "Колесо". В суровом мужском коллективе её воспринимают в штыки - раньше женщины здесь не работали. Единственный, кто встает на защиту Аллы, - скромный водитель Проскурин (Евгений Миллер). Сумеет ли Алла вернуть сына и противостоять свекрови? И кто же растопит лед в ее сердце?

Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".
Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".
Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".
Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".
Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".
Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".
Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".

"Сценарий писался под меня, и, конечно, этот образ очень мне близок. Я так же эмоциональна, как и Алла. Чувство правды в ней зашкаливающее: она честна перед собой, перед обстоятельствами, напролом пойдёт ради истины. И во мне это всё есть. К тому же, я хорошо вожу - мне говорят, что лучше многих мужчин", - говорит исполнительница главной роли Светлана Колпакова.

Сериал "Алла-такси" снимали не только в Москве и Подмосковье. "По замыслу нашей народной картины мы искали юг, но не тот, где море, пальмы, кипарисы, а где степи, просторы, бескрайные подсолнечные поля. И нашли такую красоту в Воронежской области - в городе Павловске, его окрестностях и жемчужине этих мест - Белогорье", - рассказал исполнительный продюсер Илья Папернов.

Сериал &quot;Алла-такси&quot;.
Сериал "Алла-такси".
Пресс-служба телеканала "Россия-1".

В съемках сериала приняли активное участие и местные жители. "Артистами массовых сцен у нас были в основном жители Павловска. Среди них - терапевт, зубной врач, учительница средней школы. Это потрясающе!", - поделилась Светлана Колпакова.

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