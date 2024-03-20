20 марта
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Александр Робак.
Русский Кинг-Конг: 5 необычных ролей Александра Робака

Скажи мне, как ты спишь: о чём расскажет ваша поза отдыха

Позы, в которых спим, позволяют выяснить, насколько тяжёлым был день, высок ли уровень тревожности, в какой степени контролируем свою жизнь, ну и, конечно, особенности нашего характера.

Сон.
Сон.
freepik.com

"Морская звезда"

Человек, спящий на спине с раскинутыми в разные стороны руками и ногами, будет чувствовать себя как дома и в сарае, и в королевском дворце. Ничто не может поколебать его уверенность в собственных силах и правоте. Они - надёжная опора семьи. Жизнерадостность делает их приятными собеседниками. Короли с энтузиазмом принимаются за всё новое и охотно идут на эксперименты.

"Эмбрион"

На боку, свернувшись калачиком и подтянув колени к туловищу. Считается, что "эмбрионы" очень чувствительны, их легко вывести из равновесия. В таком положении они прячутся от пережитого стресса, будто бы возвращаясь в
материнскую утробу. Каждая вторая женщина предпочитает спать на боку. Такие люди умеют получать удовольствие от жизни и не расстраиваются по пустякам.

Сон.
Сон.
freepik.com

"Оловянный солдатик"

Руки вытянуты по швам и прижаты к телу, словно вы зажаты в тесном пространстве или спите между двумя людьми. Не самое, кстати, удобное положение для отдыха. Вытянувшись по струнке спят идеальные подчинённые. Они неохотно проявляют инициативу, но уж если что-то пообещали - сделают обязательно. Ночные "солдаты" не скандалят, подкупают своим спокойствием и стремлением к стабильности. Такие люди склонны к храпу.

"Парашютист"

На животе, обхватив подушку и повернув голову в сторону. Такая поза - индикатор сильнейшей усталости. Поворачиваясь спиной к окружающему миру, мы пытаемся скорее уснуть, сконцентрироваться на отдыхе, подсознательно желаем защититься от внешней агрессии. Любители спать на животе живут по строго установленным правилам. Их девиз: "Дисциплина и контроль!" Им свойствен консерватизм и недоверие к новым веяниям.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость