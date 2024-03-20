Скажи мне, как ты спишь: о чём расскажет ваша поза отдыха

Позы, в которых спим, позволяют выяснить, насколько тяжёлым был день, высок ли уровень тревожности, в какой степени контролируем свою жизнь, ну и, конечно, особенности нашего характера.

"Морская звезда"

Человек, спящий на спине с раскинутыми в разные стороны руками и ногами, будет чувствовать себя как дома и в сарае, и в королевском дворце. Ничто не может поколебать его уверенность в собственных силах и правоте. Они - надёжная опора семьи. Жизнерадостность делает их приятными собеседниками. Короли с энтузиазмом принимаются за всё новое и охотно идут на эксперименты.

"Эмбрион"

На боку, свернувшись калачиком и подтянув колени к туловищу. Считается, что "эмбрионы" очень чувствительны, их легко вывести из равновесия. В таком положении они прячутся от пережитого стресса, будто бы возвращаясь в

материнскую утробу. Каждая вторая женщина предпочитает спать на боку. Такие люди умеют получать удовольствие от жизни и не расстраиваются по пустякам.

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"Оловянный солдатик"

Руки вытянуты по швам и прижаты к телу, словно вы зажаты в тесном пространстве или спите между двумя людьми. Не самое, кстати, удобное положение для отдыха. Вытянувшись по струнке спят идеальные подчинённые. Они неохотно проявляют инициативу, но уж если что-то пообещали - сделают обязательно. Ночные "солдаты" не скандалят, подкупают своим спокойствием и стремлением к стабильности. Такие люди склонны к храпу.

"Парашютист"

На животе, обхватив подушку и повернув голову в сторону. Такая поза - индикатор сильнейшей усталости. Поворачиваясь спиной к окружающему миру, мы пытаемся скорее уснуть, сконцентрироваться на отдыхе, подсознательно желаем защититься от внешней агрессии. Любители спать на животе живут по строго установленным правилам. Их девиз: "Дисциплина и контроль!" Им свойствен консерватизм и недоверие к новым веяниям.