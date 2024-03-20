Анфиса Чехова заменит на кухне ТВ-3 Ляйсан и обещает, что будет вкусно

В субботу, 23 марта, на ТВ-3 выйдет новый сезон кулинарной программы, куда звёзды шоу-бизнеса приходят, чтобы приготовить любимые блюда и вспомнить забавные истории из детства. И теперь им и зрителям будет "Вкусно с Анфисой Чеховой"!

Звезда станет новым лицом полюбившегося проекта, который отметит уже свой пятый сезон в эфире. В этот раз в числе гостей на телекухне окажутся Шура, Ольга Прокофьева, Ольга Серябкина, Аскольд Запашный, Алика Смехова, Елена Борщёва.

Известная телеведущая работала на разных каналах, но по-настоящему прославилась после выхода в эфир программы "Секс с Анфисой Чеховой" на ТНТ, которую вела в 2005-2009 годах. Также в 2012-м она вела шоу на ТВ-3. Это была "Любовь по звёздам", где участники могли найти свою вторую половину с помощью профессиональных астрологов, хиромантов и экстрасенсов. И теперь Анфиса возвращается на 15-ю кнопку пульта.

Телешоу "Вкусно с Анфисой Чеховой". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

"Проект показался мне симпатичным. Во-первых, я никогда не вела кулинарное шоу, хотя есть я люблю, тем более когда мне еду готовят звёзды. Плюс я люблю вспоминать детство, разговаривать об этом с другими. Это не просто работа, а ещё очень приятное времяпрепровождение, когда ты с интересными людьми готовишь и вспоминаешь самые лучшие дни своей жизни. Сначала я попала на этот проект как участница, как герой, как приглашённый гость. Мне очень понравилось - было очень тепло и комфортно. И когда мне предложили стать ведущей, я не смогла отказаться, потому что это совершенно новый для меня опыт. Это то, что мне приятно делать - то, что я делаю с душой", - поделилась Анфиса.

Кстати, по многочисленным просьбам телезрителей на ТВЦ тоже появилось кулинарное шоу. В рамках программы "Просто & вкусно" известный шеф-повар Олег Томилин расскажет и покажет четыре простых, но вкусных рецепта блюд, из которых можно накрыть сытный и полноценный стол - это закускп, салат, горячее блюдо и десерт. Авторы шоу уверяют, что для их приготовления не понадобятся кухонные гаджеты, а всё, что нужно, зритель найдёт в собственном холодильнике или ближайшем магазине.