"Видимо, хочет хайпа и денег": зрители раскритиковали мага Гецати за участие в шоу "Невеста. Экстра-любовь"

Ну не может канал ТНТ прожить и недели без парапсихологов в субботнем телеэфире! Только определились победители проекта "Экстрасенсы. Реванш", как ему на смену пришло реалити "Невеста. Экстра-любовь", в котором аланский провидец Константин Гецати будет искать спутницу жизни.

Константин Гецати покорил сердца поклонниц ещё в 18-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Темпераментный, справедливый, высокий, красивый и благородный, Константин после победы в проекте стал мечтой тысяч девушек по всей стране. Но до сих пор ни одна из них так и не смогла занять достойное место в его сердце.

На кастинг в новый проект было подано несколько тысяч заявок. Но познакомиться с Константином Гецати смогут лишь 26 девушек. Уже после первой встречи Константин выберет 16 претенденток, с которыми отправится в жаркое и мистическое Марокко, где и будет в романтической обстановке узнавать их лучше и, возможно, найдёт именно ту, с которой свяжет свою жизнь.

Константин Гецати в телешоу "Невеста. Экстра-любовь". Пресс-служба телеканала ТНТ. Константин Гецати в телешоу "Невеста. Экстра-любовь". Пресс-служба телеканала ТНТ. Константин Гецати в телешоу "Невеста. Экстра-любовь". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Я не хотел бы, чтобы мои будущие отношения как-то рассматривались через призму экстрасенсорики. Раз он экстрасенс, то рядом с ним должна быть какая-то особенная девушка. Нет. Я, в первую очередь, человек. Я такой же мужчина, как и подавляющее большинство обычных мужчин из крови и плоти, со своими страстями, эмоциями, желаниями, потребностями. И никакой особенной девушки для экстрасенса не должно быть. Самое главное - она должна быть любимой. Любить и быть любимой - всё. А в остальном неважно, какая она будет. Я выбираю, в первую очередь, сердцем. Оно, я думаю, не обманет", - говорит Константин.

Константин Гецати в телешоу "Невеста. Экстра-любовь". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Стоит признать, что фанаты мистического реалити и самого Гецати с большим подозрением отнеслись к проекту и к участию в нём мага. Они считают, что победитель "Битвы экстрасенсов" не должен был соглашаться на съёмки. По мнению телезрителей, таким образом он показал, что на самом деле никакой не медиум, а лишь жаждущий славы и денег человек, и ему не важно, в каких программах участвовать.

Константин Гецати в телешоу "Невеста. Экстра-любовь". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Разносторонний парень. Не удивлюсь, что в политику потом попрётся", "Уважение к нему сразу закончилось. Продажная шкурка", "Зачем ему это шоу? Никто ещё не нашёл свою половинку" в "Холостяке". Видимо, хочет хайпа и денег за участие", "Весь флёр для меня с него слетел. Фу, неужели больше заняться нечем?", "Представить не могла, что такой серьёзный мужчина согласится участвовать в такой пошленькой программе. Обидно, что так ошибалась", - написали фанаты на страничке проекта в соцсетях.