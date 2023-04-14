Приходи в ТРЦ «Арена», сделай фото с Павлом Волей и получи приз от ТНТ

В преддверии премьеры телеканал ТНТ приглашает жителей города Барнаула в ТРЦ «Арена» (первый этаж), где каждый сможет сделать фото с Павлом Волей и получить за это памятный подарок от телеканала.

Телеканал приглашает всех 15 апреля с 11.00 до 16.00 принять участие в промо, сделать фото в селфи зеркале и получить памятные призы.

16 апреля в 22.00 на телеканале выйдет новая развлекательная программа «Шоу Воли». Впервые за 25 лет ТНТ запускает собственное авторское юмористическое шоу, которое будет выходить воскресными вечерами.

Каждую неделю Павел вместе с приглашёнными гостями — звёздами и самыми обычными людьми — подведёт итоги уходящей недели и сделает это в своей фирменной юмористической манере в лучших традициях ТНТ. В каждом выпуске зрители узнают о самых интересных событиях, произошедших в мире, а также услышат мнение от звёзд и ведущих.

«Шоу Воли» обещает удивлять смелыми экспериментами и свежими форматами. Каждое воскресенье зрителей будет ждать настоящий аттракцион дерзкого юмора на злобу дня, интерактив с участием топовых звёзд, абсурдные конкурсы, неожиданные музыкальные опыты и просто куча веселья с Павлом Волей и его гостями.