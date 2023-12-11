Покой её только снится: героиня Анны Банщиковой кардинально изменит свою жизнь в новом сезоне сериала "Ищейка"

Сериал "Ищейка" стал поворотным в карьере Анны Банщиковой: уже после выхода первого сезона её настигла народная слава. Подполковник полиции Александра Кушнир в её исполнении покорила сердца миллионов зрителей. И новые серии, которые с 11 декабря, начнёт показывать Первый канал станут для поклонников телефильма большим подарком.

В седьмом сезоне следователь Александра Ивановна Кушнир начинает новую жизнь в новой команде, обычным опером, в отделе расследований города-курорт Сочи. Снова свободная и увлеченная только работо . Семейная жизнь осталась в прошлом. Новые коллеги считают Сашу заносчивой всезнайкой, которая везде сует свой нос, а то, что она с блеском расследует самые сложные дела, не добавляет ей популярности. С новым начальником Розовой (Валентина Валюшкина) у Саши тоже непростые отношения...

Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала. Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала. Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала. Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала. Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала. Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала.

Спустя время к Кушнир приезжает начальник - Аркадий Ольховский (Максим Лагашкин) и все её планы снова рушатся. Неизменные проблемы в личной жизни, трогательная несуразность в быту, профессионализм в работе, и интересные расследования - все это зрители увидят в новом сезоне.

Каст новых серий пополнился новыми известными актерами. В эпизодах седьмого сезона снимались - Елена Валюшкина, Полина Кутепова, Пётр Рыков, Алексей Барабаш, Владислав Котлярский, Александр Обласов, Евдокия Германова, Марина Брусникина, Вадим Колганов, Олег Масленников-Войтов. Старая гвардия тоже останется.

Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала.

Несмотря на то, что ранее сообщалось, что новые серии выйдут под названием "Кушнир", зрители снова встретят хорошо знакомое название в программе передач. Возможно, всё дело было в санкциях. "Ищейка" - это адаптация американского телехита The Closer с Кирой Сэвидж. Заокеанский оригинал, который стартовал ещё в 2005 году, был восторженно встречен критикой и стал настоящим телехитом. Сериал был закрыт в 2012 году, но по сей день остаётся в числе лидеров в рейтинге лучших телепроектов.

С первых же серий российская "Ищейка" завоевала любовь тысяч телезрителей и начала демонстрировать высочайшие рейтинги. В российской "Ищейке" речь идёт о работе следственного отдела в небольшом черноморском городке, а роль новоиспечённой начальницы местного угрозыска сыграла Анна Банщикова.

Сериал "Ищейка". Седьмой сезон. Пресс-служба Первого канала.

"Сериал "Ищейка" выходил на экраны шесть сезонов. Седьмой будет раскрашен новыми сюжетными красками, потому как моя Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь: переедет в Сочи и начнёт всё с нуля. Увеличится и количество трюков, которые я выполняю, - в новом сезоне они станут ещё зрелищнее. Интересно будет наблюдать и за любовной линией: за сердце Кушнир станут сражаться несколько претендентов, и выбор её окажется неожиданным для зрителей. Больше подробностей раскрывать не могу, но зрителей ждёт много сюрпризов", - интригует Анна Банщикова, исполнительница главной роли.