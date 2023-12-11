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Покой её только снится: героиня Анны Банщиковой кардинально изменит свою жизнь в новом сезоне сериала "Ищейка"

Кто залечит разбитое сердце Павла Майкова в новом сезоне суперхита "Девушки с Макаровым"

В понедельник, 11 декабря, на канале ТНТ состоится премьера четвёртого сезона комедии "Девушки с Макаровым", в котором уже хорошо знакомые персонажи в исполнении Павла Майкова, Алевтины Тукан, Валерии Астаповой, Влады Ермолаевой и Елены Полянской продолжат стоять на страже закона в Бутово, параллельно разбираясь в личной жизни и ввязываясь в приключения.

Сериал "Девушки с Макаровым 4".
Сериал "Девушки с Макаровым 4".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Начальник уголовного розыска Павел Макаров пытается жить дальше после ухода Леры (Наталья Бардо) и строит новые отношения с адвокатом Маргаритой, новой героиней, которую играет Ирина Темичёва. Но прошлое не отпускает опера так легко.

Сериал &quot;Девушки с Макаровым 4&quot;.
Сериал "Девушки с Макаровым 4".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В коллективе тоже кипят страсти. Туркина подтолкнёт своего Криминалиста к серьёзному шагу, после чего они будут готовиться к свадьбе. Уставшая от неудачных отношений Верба узнает, что настоящая любовь ждёт её буквально за углом... дежурной части. Для старшего лейтенанта Поповой работа впервые в жизни отступает на второй план - она влюбляется в молодую звезду полицейских сериалов (Кузьма Сапрыкин). Но, несмотря на множество событий в личной жизни девушек, старшие лейтенанты должны продолжать бороться с преступностью в ОВД Бутова, а Макаров - разгребать последствия их ошибок.

Сериал &quot;Девушки с Макаровым 4&quot;.
Сериал "Девушки с Макаровым 4".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Девушки с Макаровым 4&quot;.
Сериал "Девушки с Макаровым 4".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Девушки с Макаровым 4&quot;.
Сериал "Девушки с Макаровым 4".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Девушки с Макаровым 4&quot;.
Сериал "Девушки с Макаровым 4".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Удивительно, но у нас опять получился смешной сезон, представляете? И мы рады, что он будет показан в канун Нового года, потому что в нём, как в салате оливье, очень много вкусных ингредиентов - и любовь, и свадьба, и роман с известным актёром, весёлые конфликты, неожиданные возвращения, драки, погони, перестрелки, больше натурных съеёок, и, самое главное, много качественных хороших шуток. В общем, простите, но у нас опять будет смешно, энергично и что самое главное - не скучно. Свежая кровь в лице Кузьмы Сапрыкина и Иры Темичёвой заметно взбодрила а тмосферу и на площадке, и как следствие, в кадре. Так что, с наступающим всех праздником и приятного аппетита!" - говорит Антон Морозенко, креативный продюсер сериала.

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