Никита Ефремов начинает кибервойну во втором сезоне "Оффлайна"

Новый сезон детективного триллера "Оффлайн" выйдет сегодня, 7 декабря, в онлайн-кинотеатре Okko. Продолжение истории поднимется на следующую ступень опасности - теперь это больше не хакерская схватка, а игра на самом высоком уровне, в которой каждый неосторожный шаг может стать последним.

Первый сезон сериала "Оффлайн" - это взгляд в мир технологий, служащих преступным целям. Но главные тайны остались скрыты. Как Саша Белов (Никита Ефремов) стал гениальным хакером Растом? Выжила ли после нападения его жена Ника (Марина Ворожищева)? Как Никонов (Денис Шведов) провернул всё, что провернул? И как будет складываться дальше жизнь остальных героев?

Придуманный Растом код секретного приложения - настоящая революция. Но, как и любая гениальная находка, попав в плохие руки, он может стать страшным оружием. Это технология, за которую некоторые люди готовы заплатить много денег и ещё больше - жизней.

Сериал "Оффлайн 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Оффлайн 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Оффлайн 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Продолжение истории поднимается на следующую ступень киберпреступности - шпионаж, где ставки значительно выше, а соперники куда умнее и хитрее тех, кто противостоял герою до сих пор. Расту предстоит сыграть в игру с кем-то, кто способен продумывать свой план на несколько шагов вперёд. Единственный шанс для победы - быть на шаг дальше, а любая ошибка будет стоить очень дорого...

Во втором сезоне к команде уже полюбившихся героев, которых играют Кирилл Плетнёв, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов, присоединятся персонажи в исполнении Даши Верещагиной, Артёма Волобуева, Даниила Воробьёва, Евгения Сангаджиева, Яны Сексте и Павла Чернышёва.