Почему "бесславных ублюдков" Гая Ричи не пустили в российский кинопрокат

Военный боевик Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в российский прокат, как ранее планировали 25 апреля. Всё дело в том, что Министерство культуры не выдало фильму о британских диверсантах в годы Второй мировой войны прокатное удостоверение.

Фильмы британца собирают в нашей стране хорошую кассу, да и релизов с таким громким именем в нашем прокате теперь крайне мало, поэтому всех заинтересовало почему это произошло и ведомство прокомментировало ситуацию. Оказывается, Минкульт руководствовался подпунктом "е" пункта 18 Правил выдачи прокатных удостоверений. На основании него Минкультуры может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию. Премьера нового фильма Ричи должна была состояться в нашей стране 25 апреля. Но в эту же дату ранее уже был запланирован выход российской киноленты "Блиндаж", действие которой в том числе разворачиваются в 1941 г.

"Блиндаж". kino-teatr.ru.

О чём "Блиндаж"? Он очень напоминает ранний фильм "Мы из будущего". Сергей - врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонялмашины в Россию из Германии - так они и познакомились. У заграничного друга есть и ещё одно увлечение - антиквариат. Он - "чёрный копатель": ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной - с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.



Сюжет же очередного фильма Гая Ричи основан на книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции" и рассказывает о шпионской организации, основанной премьер-министром Великобритании для противостояния нацистам. Впрочем, этим дело не ограничилось - агенты понадобились властям и после Второй мировой войны...

"Министерство неджентльменских дел". "Вольга".

Льюис, практически неизвестный в России, - не только писатель, но и в первую очередь журналист-расследователь, побывавший в большинстве горячих точек планеты. Свою книгу, вышедшую в 2014 году, он представил публике как стопроцентно документальное произведение, хотя и написанное в художественной манере.

По сути, в книге рассказывается о британских диверсантах, наследниках тех самых каперов времён королевы Елизаветы, которые пиратствовали в Мировом океане, испрано пополняя казну британской короны, а в наше время их потомки вполне могли участвовать в подрыве Северных потоков. Не исключено, что такая мысль посетила головы российских чиновников и они посоветовали прокатчикам выпустить картину после 9 Мая. Примечательно, что прошлый релиз Гая Ричи "Переводчик" хоть и был выпущен в широкий прокат, попал под огонь критики. Многие в России не оценили потуг режиссёра, который пытался обелить образ американских военных, которые сбежав из Афганистана, поставили под удар судьбы тысяч местных жителей, которые с ними сотрудничали.

"Переводчик". kino-teatr.ru.

Сообщается, что правообладатель фильма "Министерство неджентльменских дел" - в России это "Плюс Студия" (продюсерский це нтр "Яндекса") - не давал разрешения прокатчику на смену даты. Поэтому фильм, где снялись Генри Кавилл, Алан Ричсон и Эйса Гонсалес, могут сразу выпустить на стриминге "Кинопоиск". Тогда мы и узнаем, что за кино получилось у главного насмешника мировых экранов Гай Ричи - при удачном раскладе Тарантино со своими "Бесславными ублюдками" имеет шанс нервно заплакать за дверью.